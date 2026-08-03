נער הגיע לאתר ההנצחה של מחנה הריכוז מאוטהאוזן בחולצה עם הכיתוב 'שחררו את פלסטין' ודמות שזוהתה כמחבלת דלאל מוגרבי • צעירה יהודייה התעמתה עם הקבוצה שטענה שישראל מבצעת 'רצח עם' בעזה | המשטרה הוזעקה למקום (בעולם)
דרמה משפטית בבלגיה: ארגון יהודי הגיש תביעה חסרת תקדים נגד המדינה וחברת הרכבות הלאומית, על שיתוף פעולה עם הנאצים ומשלוח כ-25 אלף יהודים למחנה ההשמדה אושוויץ • התביעה דורשת פיצויים כספיים והכרה רשמית • כל הפרטים (חרדים)
מיוחד לתשעה באב: דבריו המרטיטים של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע, שאיבד בשואה את אשתו, 11 ילדיו ואת כל חסידיו • בהקלטה מצמררת המקבלת משנה תוקף ביום האבל, נשמע הרבי מצהיר: "אני נותן שבח והודיה לה' על הזכות להיות בתוך עמו בשנות הזעם" • באדיבות מערכת 'באוצר החיים' (חסידים)
במשך אלפי שנות גלות ונדודים, הפך יום תשעה באב לתחנה המרכזית של השבר והדמעות בהיסטוריה היהודית. המשנה במסכת תענית כבר קבעה כי "חמישה דברים אירעו את אבותינו בתשעה באב", אך דברי חז"ל כי יום זה "נקבע לבכייה לדורות" התממשו פעם אחר פעם לאורך הדורות. מרגע חטא המרגלים במדבר, דרך חורבן בתי המקדש, ועד לשילוחים ההמוניים בשואה האיומה – יום זה מרכז את תמצית היגון היהודי | (יהדות, היסטוריה)
השאלה שהרעישה את חתן פרס הנובל: מפגש יחידות לילי ויוצא דופן בין הסופר ניצול השואה אלי ויזל לרבי מליובאוויטש, הוליד תשובה קצרה ומטלטלת ששינתה את חייו של ויזל לעד. בשיעור מרתק לפרשת דברים, צולל המגיד והדרשן הרב ג'ייקובסון אל נבכי המפגש ההיסטורי, ומגלה דרך פירוש רש"י ותורתו העמוקה של רבי נחמן מברסלב כיצד דווקא הכפירה והספקות נובעים לעיתים מרגישות פנימית גבוהה, מדוע האמונה היא הבחירה האמיצה ביותר, ואיך אפשר לחיות עם שאלות קשות ופתוחות – ומתוכן למצוא משמעות עמוקה ומנוחת נפש אמיתית | צפו (יהדות)
שר החוץ הטורקי פידאן תקף בחריפות את ישראל וטען כי "ישראל הפכה לבעיה של העולם כולו" ושיבח את החלטת טורקיה להפסיק מסחר של 10 מיליארד דולר בן לילה | שר החוץ גדעון סער: "הסתה לרצח עם" | הרקע: הכרה ברצח העם הארמני (בעולם)
בראיון יוצא דופן עם אלי גוטהלף ב״כיכר FM״, הרב מנחם בורשטין, ראש מכון פוע"ה, לא הסתפק בסיפורים על פוריות ורפואה. הוא שרטט מסע שנע בין ישיבות באורוגוואי, מסדרונות הוותיקן, חיפושים אחר כלי המקדש, פרות אדומות, בני נח, גדולי ישראל מכל הזרמים, ו-104 אלף ילדים שלדבריו נולדו בעקבות פעילות המכון. והחזון שמלווה אותו מאז ילדותו: ״אתה צריך לעשות חסד כל היום, בלי לקחת גרוש״. כיכר FM (צפו)
מה"מרינדה" ביורקוויל ועד רציפי המלחמה: סיפורם של הגנגסטרים היהודים שהחליפו את הדיפלומטיה באלות בייסבול, בלמו את ה-German American Bund ושיתפו פעולה עם הצי האמריקאי, כשהם לא מבקשים על כך דבר, רק יחס אוהד בעיתונות - העיקר שיוכלו להשיב את הכבוד לעם היהודי (בעולם)
סיפורו של התלאי הצהוב שלבשו היהודים באירופה מתחיל הרבה לפני ימי השואה, הוא מוצג לראשונה במדינות האסלאם בצורות שונות ובהמשך מקבל משנה תוקף רווי שנאה במדינות אירופה הנוצרית - כשהנימוק להשפלה זו נשען על יסודות תאולוגים המנסים להסתיר שנאת אדם טהורה ללא הצלחה | מתי הוא התחיל? למה דווקא צהוב? כיצד התמודדות איתו היהודים בכל התקופות? | ואלה תולדות אות הקלון היהודי (פסיכולוגיה)
חבל התלייה של אייכמן עדיין נותר חבל המוות היחידי במדינת ישראל, אך בצל ההיסטוריה מסתתר גזר דין מוות נוסף שהופנה כלפי פנים | באולם בית המשפט עמד אדם שבור, חולה וקטוע רגל, ניצול שואה שאיבד את כל עולמו במשרפות - והפך בעצמו למפלצת שהכתה ללא רחם | זהו סיפורו של יחזקאל אינגסטר, היהודי היחיד בתולדות המדינה שנדון למיתה בתלייה | "בית המשפט" (מגזין כיכר)
שמעון ויזנטל מוכר לעולם כ"צייד הנאצים" הקשוח שהקדיש את חייו לרדיפת צדק, אך בתוך יומניו מסתתר סיפור אנושי מטלטל ומלא אמונה | כיצד מפגש מקרי עם רב אמריקאי לאחר השחרור חשף פן אחר באישיותו של כל יהודי, ושינה את האופן שבו ניתן להסתכל על המציאות דווקא מהחלק הטוב והמאיר שבה (חדשות בארץ)
16 שנים חלפו, ושוב נשמע ברחבי ישראל קולו של איש ה-SS | מדינה צעירה, שרבע מאוכלוסייתה באו משם, נכנסה להיסטריה – וכל הפצעים נפתחו מחדש | משפט אייכמן, מעבר לאבן דרך בעם השב לארצו, היה גם נקודת מפנה עמוקה בתפיסת נפש האדם | האם צייתנות עיוורת יכולה להפוך כל אדם לעוזרו של השטן? סטנלי מילגרם, פסיכולוג יהודי-אמריקאי, ניסה להוכיח זאת בניסוי חברתי מטלטל ושנוי במחלוקת – וגרם לשבר מצמרר במה שחשבנו על עצמינו כיחיד בחברה | שותף לפשע (מגזין כיכר)
רב, פילוסוף ואפיפיור - לפעמים זה נשמע כמו התחלה של בדיחה. אבל לפעמים, זה רגע רציני שבו ההיסטוריה משנה פניה | אחרי אלפיים שנה של מסעות צלב רוויות בדם ישראל, הופיע אברהם יהושע השל - יהודי, פילוסוף קוסמופוליט, שהחליט להגיש לנצרות את החשבון ולעשות לזה סוף | "אשר בחר בנו" (מגזין כיכר)