צעירים נעצרו לאחר שתקפו ושדדו בעל עסק בחולון וגרמו נזק כבד למקום. התקרית האלימה החלה כאשר הנאשמים הגיעו יום קודם לכן למקום והשליכו חפצים לעבר הדלת, וכששבו למחרת ודרשו כסף – תקפו את בעל העסק | תיעוד סוער ופרטים (בארץ)
תושב אשדוד בן 38 נעצר, והוגש נגדו כתב אישום חמור, לאחר שרדף בפארק ציבורי בעיר אחר קטין כשהוא אוחז בחפץ חד ושדד את תיקו המכיל כסף | בעת מעצרו סירב להישמע להוראות, איים על חוקר משטרה, ובחיפוש ברשותו נתפסו עשרות שקיות מסוכנות מחולקות ומוכנות להפצה (בארץ)
אירוע אלימות חמור במרכול ברחוב אלנבי בתל אביב: תושב רחובות נעצר בחשד שתקף מוכר בחנות באמצעות בקבוק שניפץ על ראשו, ולאחר מכן נמלט מהמקום עם בקבוקי אלכוהול שגנב מהמדפים | שוטרי תחנת לב תל אביב שהוזעקו לזירה הצליחו לאתר את החשוד ולעצור אותו בתוך זמן קצר בסמוך למקום | צפו (בארץ)
בן 30 מירושלים נעצר בחשד שביצע שוד מהיר בבית קפה מקומי בעיר. החשוד ניצל שניות ספורות של חוסר תשומת לב מצד הקופאית, שלח את ידו בזריזות אל תוך הקופה, חטף סכום כסף מזומן ונמלט מהזירה בנסיעה מהירה על גבי קורקינט חשמלי | כך זה הסתיים (בארץ)
תגובה מהירה ונחושה של שוטרי תחנת אשקלון הובילה למעצרו של חשוד, אשר על פי החשד תקף באכזריות קשישה כבת 76 שישבה לתומה על ספסל ברחוב, הטיח אותה ארצה וניסה לשדוד את מכשירה הסלולרי לאחר שסירבה לתת לו כסף (בארץ)
בשנת 1933 היא סומנה כ"אישה המסוכנת באמריקה" ונידונה ל-199 שנות מאסר, אך בוקר אחד היא פשוט טיפסה על החומה ונעלמה כאילו בלעה אותה האדמה | הסיפור 'הבלתי נתפס' על אלינור ג'רנמן האם שהפכה למנהיגת כנופיית שודדים, נמלטה מהכלא כדי להציל את ילדיה ומאז נעלמו עקבותיה (מגזין ככיר)
דרמה של ממש התחוללה ברחובות ראשון לציון, כאשר שודד אלים נכנס לחנות תכשיטים, חנק את בעלת המקום ואיים על חייה. תושייה יוצאת דופן של אזרחים שהיו עדים למתרחש מנעה ממנו להימלט עם האופנוע שלו, ואילצה אותו לברוח רגלית. שוטרי תחנת ראשון לציון, שהוזעקו למקום בעקבות הדיווחים, פתחו במצוד נרחב והצליחו ללכוד את החשוד בתוך דקות ספורות | צפו (בארץ, משפט)
שני שודדים על אופנוע חשבו שמצאו טרף קל ברחוב, אך הם לא דמיינו שהאירוע ייגמר בזיכרונות טובים עבור הקורבן | הם לקחו את כל רכושו באיומים, אך טעות אחת בבחירת הזמן והמקום הפכה את השוד לכישלון מהדהד עבורם (חדשות בעולם)