שני שודדים על אופנוע חשבו שמצאו טרף קל ברחוב, אך הם לא דמיינו שהאירוע ייגמר בזיכרונות טובים עבור הקורבן | הם לקחו את כל רכושו באיומים, אך טעות אחת בבחירת הזמן והמקום הפכה את השוד לכישלון מהדהד עבורם (חדשות בעולם)
כתב אישום חמור הוגש נגד תושב הרצליה שהתחזה לשוטר יחד עם חשודים נוספים, הציג צו חיפוש מזויף ושדד סוחר זהב בביתו בראשון לציון | בשלב מסוים התעורר חשדו של בעל הדירה, ואז תקפו החשודים אותו ואת אשתו באלימות קשה (בארץ)
המשטרה הודיעה היום על תפיסתה של חולייה מסוכנת שכונתה על ידה "חוליית הווסטים", לאחר חקירה מאומצת | בהודעת המשטרה צוין כי הכוחות נאלצו לפתוח באש לעבר הרכב בו נסעו הפושעים, לאחר שניסו להימלט וניגחו את רכבי המשטרה (חדשות)
חוקרי המשטרה והיחידות המיוחדות העמלות על פענוח תיק "שוד המאה" של הלובר, מצאו ראיות חד משמעיות לשיתוף פעולה של מי מעובדי הלובר | הקלטות, הודעות כתובות - ומצלמות אבטחה שלא תיעדו - כל הפרטים על ההתפתחות בחקירה (חדשות, בעולם)
4 חשודים, שפעלו כחלק מרשת מרמה והונאה מסועפת, נעצרו על ידי בלשי היחידה המרכזית במחוז ירושלים בחשד שביצעו עשרות מקרי "עוקץ קשישים". מהחקירה עולה כי החשודים פעלו בשיטה מתוחכמת מול קורבנות חסרי ישע, מהם גזלו במרמה סכומי עתק (בארץ)
חמושים בצפון ניגריה רצחו לפחות 35 בני ערובה מהכפר בַּנְגָה שבמדינת זמפַרַה, אף שמשפחותיהם שילמו את דמי הכופר שנדרשו | על פי הדיווחים, 56 תושבים נחטפו במרץ האחרון מאזור קאורן נאמודה, והכופר שנדרש עמד על מיליון ניירה - כ־655 דולר - לכל חטוף (חדשות, בעולם)