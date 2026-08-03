בזמן שהעולם מביט מזרחה, בקרמלין נערכים להוציא לפועל תוכנית נועזת שתנצל את הסדקים שנפערו בתוך ברית נאט"ו | מפקד בכיר באירופה מזהיר: "אנו לא מוכנים לצאת למלחמה עבור מטרה שמעולם לא לקחנו בחשבון" (חדשות בעולם)
המיזם השאפתני שהבטיח להרעיד את חופי עזה עם צי אדיר מתפרק לגורמים הרחק מיעדו, תחת עננה של שערוריות פנימיות | כאשר ההבטחות המפוצצות פוגשות מציאות עגומה של חוסר תקציב ומשברים מוסריים, הפנים המוכרות ביותר של המאבק בוחרות להישאר על החוף (חדשות בעולם)
המתח הביטחוני בים הבלטי מגיע לשיא חדש עם החרמתה של מכלית ענק המקושרת למנגנון עקיפת הסנקציות של מוסקבה | מדובר בפעולה נחושה של משמר החופים השוודי שמסמנת עליית מדרגה במאבק הבינלאומי ב"צי הצללים" המסתורי של רוסיה (חדשות בעולם)
דרמה בקוטב הצפוני: שוודיה ודנמרק הזניקו מטוסי קרב וחמקנים בצל הצהרות טראמפ על סיפוח גרינלנד. מדובר במפגן עוצמה חסר תקדים שנועד לבלום כל ניסיון לשינוי הסטטוס קוו באזור | תגובה צבאית חסרת תקדים להצהרות טראמפ | צפו בתיעוד (בעולם)
אל מול גל אלימות חסר תקדים ושימוש ציני בילדים כ"חיילים" בארגוני פשיעה, שוודיה מכריזה על מצב חירום לאומי | הממשלה מקדמת חקיקה שתאפשר להעמיד לדין פלילי ילדים בני 13 בלבד, בצעד שמעורר סערה וחשש כבד ברחבי המדינה (חדשות בעולם)
תחת אבטחה כבדה במספנות גדנסק, הושקה ה"מרגלת" השנייה של פולין – אוניית לוחמה אלקטרונית שתשמש כ"עיניים ואוזניים" מול האיומים ממזרח. מה עומד מאחורי תוכנית DELFIN השאפתנית, ואיך הופכת פולין למעצמה הביטחונית החדשה של אירופה? (בעולם)
בעולם המערבי, שבו הצלחה נמדדת לרוב בכמות הנכסים שצברנו, צומחת תנועה הפוכה ומפתיעה המגיעה מסקנדינביה | ה"דסטדנינג" (Döstädning) הוא לא עוד "נקיון פסח", אלא פילוסופיית חיים עמוקה הקוראת לנו 'למיין את חיינו' | האם ויתור על חפצים הוא בעצם מעשה של חסד? ואיך הופכים את המשימה המרתיעה לתהליך פנימי של הכרת תודה וקלילות מפתיעה - עוד בחיינו? (סדר וניקיון)
האיום האירופי החדש נחשף: חיל האוויר השוודי מקדים את לוחות הזמנים ומחמש את מטוסי ה"גריפן" בטיל השיוט הגרמני TAURUS. הנשק שנועד להשמדת מטרות מבוצרות יאפשר תקיפות עומק קטלניות ודיוק כירורגי – צעד שמשנה כעת את כללי המשחק מול האיומים בזירה (בעולם)
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מיוחד, פרסמו נשיא 'ועידת רבני אירופה' הגאון רבי פנחס גולדשמידט ומזכ"ל הליגה
המוסלמית העולמית השייח' מוחמד אל-עיסא, מכתב משותף לראש ממשלת שבדיה, בו הם מגנים
את מעשה השנאה של שריפת הקוראן, משבחים את אולף קריסטרסון וקוראים להבעת דעות באחריות ולא להסלים
התבטאויות המובילות לפשעי שנאה והתלקחות | המכתב (חדשות)
הסתיימה ההפגנה בשוודיה במהלכה הצהירה האישה כי תשרוף את התנ"ך, לדבריה במחאה על רמיסת זכויות הילדים • היא הוסיפה ואיימה כי תחזור שוב על הפרובוקציה ותשרוף גם חלקים מהגמרא • שר החוץ אלי כהן איים בפגיעה ביחסים המדיניים (חדשות)
החלטת שוודיה להתיר את שריפת התנ"ך במהלך הפגנה, על ידי פעיל ששמו לא נמסר, מעוררת זעם בעולם היהודי - אחרי הזעם בעולם המוסלמי בעקבות שריפת הקוראן | בקהילה היהודית המקומית מזכירים כי גינו את הפגיעה באסלאם - ומצפים להמשך שיתוף פעולה (חדשות)