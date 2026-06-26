הלם ותדהמה ברחובות בורו פארק עם היוודע הבשורה הקשה על הסתלקותו הפתאומית של הדיין הנערץ, הגאון רבי צבי זאב ברגר זצ"ל, מחשובי המו"צים בחצה"ק צאנז קלויזנבורג | המנוח זצ"ל נפטר בפתאומיות בשנתו מאירוע לבבי במהלך שהותו בשווייץ | עסקנים פועלים לשחרור ארונו לקבורה בארה"ב (דיין האמת)
דאגה בדארג: בעקבות חולשה פתאומית ובהתייעצות עם רופאיו, קטע הרבי את שהותו בדאבוס ושב למעונו בבני ברק • בנו הגדול ביטל את טיסתו • השבת: התפילות והטישים ייערכו במתכונת מצומצמת ביותר • החסידים נקראים להעתיר לרפואת האדמו"ר (חסידים)
בפעם הראשונה מאז עלותו על כס ההנהגה, יצא היום האדמו"ר מביאלה למסע קודש ממושך לחיזוק הקהילות וביסוס מוסדות התורה והחסד | רגעי התעלות בשבתות בלייקווד ובלורנס, לצד שמחת נישואי בן גיסו האדמו"ר מקאפיטשניץ | המסע שייחתם בחזרה לירושלים למעמד ה'חלאקה' המרטיט לנכדו היתום, בנו הרב ישראל אברהם משה רבינוביץ ז"ל | הלו"ז המלא (חסידים)
ערב דרמטי ומכריע: גדולי ישראל צפויים לקבוע האם פנינו לבחירות - סיקור נרחב | בחסידות הגדולה מאיימים: אם העריק שנעצר לא ישוחרר - העצרת תתגמד | מסע קרן עולם התורה - היום השני: תיעוד וסיקור נרחב | שואגים בתפילה ומבקשים רישיון: הסנקציות החדשות בישיבת אורייתא | מנהל המפעל הסיני חשף: היהדות היא מקור ההשראה שלי | תיעוד מיוחד: כך נראתה נסיעת ישיבת מאור התלמוד לעצרת הענק (מעייריב)
נתניהו וביסמוט מעכבים את חוק הגיוס - החרדים מקדמים את חוק הרבנים | יומן מסע: כך נראה מסע קרן עולם התורה בשוויייץ | "קול קורא" נוסח טראמפ: הנשיא האמריקני במסר ישיר לחרדים בלייקווד | אירוע מכוער בניחוח אנטישמי מגיע ל-BBC: נהג אוטובוס הודח מתפקידו | מאמינים בני מאמינים: שלטון הדיפ-סטייט בסכנת הכחדה (מעייריב)
לאחר שאירופה כולה משנה את פניה, גלי ההגירה העצומים מכל המזרח התיכון הפכו את אירופה ליותר מוסלמית, והרעלות וצריחי המסגדים הפכו לנורמה, יש מי שמנסים להילחם | לאחר שנערך בשווייץ משאל עם על איסור הלבישה, החל מינואר 2025 תיאסר עטיית רעלה בציבור | העוברים על החוק ייקנסו ב1,000 פראנקים שווייצרים (בעולם)
האדמו"ר מסאדיגורה המריא היום לימי מנוחה בעיירת ארוזה שבשווייץ, שם ישהה למנוחה במשך חודש ימים | האדמו"ר צפוי לבקר השבוע בעיר אנטווערפן ויערוך את התפילות והשולחנות בעיר, ואף יקבל קהל לעצה ולברכה | טרם המסע פקד האדמו"ר קברי אבות בבית העלמין 'נחלת יצחק' בגבעתיים (חסידים)
המוני תושבי שווייץ פקדו השבוע את קברו של הצדיק הפלאי שהתגורר בשווייץ לפני למעלה ממאתיים שנה, הגה"ק רבי רפאל ריס זצ"ל, הטמון בבית העלמין היהודי העתיק במחוז 'ענדינגען' שבשווייץ | הגאון המקובל היה ידוע כפועל ישועות בקרב הארץ, ושימש כאבד"ק לענגנוי בשווייץ | האדמו"ר מסקולען ירושלים ערך תפילת רבים במקום (חסידים)
כלל תושבי ציריך הנרגשים בימים אלו עם בחירתו של הגה"צ רבי צבי אלימלך פאדווא כגאב"ד העיר, מתכוננים לקראת מעמד ההכתרה שייערך בקול רעש גדול בעיר | שלשום עם היוודע תוצאות הבחירות ערכו אנשי הקהילה מסיבת לחיים ספונטני לגאב"ד | תיעוד (קהילות)
בין הזמנים הסתיים ועימו הסיוט של תושבי דאבוס שבשווייץ שמתלוננים על התנהגות חסרת כבוד של אורחים ישראלים שלמרבה הצער אינם מכבדים את כללי המקום | התקשורת המקומית מפנות אצבע מאשימה לתיירים שבאים מישראל ומתנהגים בצורה שאינה הולמת יהודי - ובטח לא בן תורה (בעולם)
הפונדו הוא מעין מטבל סמיך המורכב על פי רוב מגבינה מותכת ומוגש למרכז השולחן, כך שכל סועד טובל בו את לחמו והוא מאגד את המשתתפים בארוחה. אנו מכינים את פונדו הפטריות והגאודה שלנו במחבת (אין צורך במכשירים מיוחדים). תוכלו להשתמש גם בשאריות לחם ולקלות אותן בטוסטר (מתכונים, אוכל)