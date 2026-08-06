כמידי שנה, השבוע נחשפנו שוב להתנהגות מצערת של חלק מהמטיילים בימים אלו בהרי האלפים המופלאים | צריך להודות בצער, במרבית המקרים מדובר בבני הקהילה החרדית שאינם יודעים מימינם ומשמאלם בנימוסים אנושיים בסיסיים | ברור שלא כולם ככה, כנראה שגם לא הרוב, אך עבור אותו מיעוט הכנו מדריך למשתמש לכל נסיעה מחוץ למזרח התיכון | נימוסים בסיסיים באירופה - מדריך לנוסע (מגזין כיכר)
חילול השם נורא מתרחש בימי הקיץ הללו באתרי הנופש השונים באלפים בשוויץ ובאוסטריה, כאשר מיעוט נופשים חרדים מלכלכים את האתרים ומזלזלים בהנחיות המקומיות | המצב הגיע לידי כך שהמקומיים מאיימים לסגור את אתרי הנופש בפני החרדים (חדשות)
אני אדם ביקורתי כלפי עצמי. ולא יודע מה, משום מה, כאשר אני בחופש עם הילדים או עם אשתי, אולי בגלל שאני איתם הרבה, אני פתאום רואה ומסתכל על הילדים: איך הם מתנהגים, ואיך הם צועקים, ואיך הם מדברים, במקום לזרום, לשמוח ולהחליק. ואני לא יכול לשתוק, ואני מעיר, ולפעמים אף בחוזקה, וככה הגלגל ממשיך | מרדכי רוט על האמת המטלטלת של החופשות בבין הזמנים (מגזין כיכר)
האדמו"ר ממבקשי אמונה שוהה בימים אלו למנוחה בעיירת הנופש דאבוס שבשוויץ, במטרה לאגור כוחות לקראת חודש הרחמים והסליחות | האדמו"ר, היוצא מעת לעת לשאוף אוויר צח בין ההרים מול מפלי המים, נצפה כשהוא שקוע בלימוד בספרי חסידות מול הנופים המרהיבים | את שולחנו הטהור בסעודה שלישית ערך האדמו"ר יחד עם שאר הרבנים השוהים במלון, ובהם: הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, ראש ישיבת ויז'ניץ; האדמו"ר משומרי אמונים; הגאון רבי משה שאול קליין, ועוד | צפו בתיעודים (חסידים)
תיעוד מרהיב משווייץ: ראש ישיבת ויז'ניץ, הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, השוהה בימים אלו למנוחה בעיירת הנופש דאבוס, נצפה אמש כשהוא מוסר שיעור חסידות תחת כיפת השמיים ובאוויר ההרים הצלול | בשיעור המרתק השתתפו קבוצת חסידים ונופשים ששהו במקום. בין המשתתפים שהאזינו בקשב רב לדברים, נצפו גם הדיין הגר"מ ברנדסדופר, משב"ק האדמו"ר מבעלזא הרב שמעון וואלף קליין, הרב ראובן ברייש, מראשי חסידות בעלזא בב"ב (חסידים)
האדמו"ר מזוועהיל השוהה בימים אלו בציריך שבשווייץ לצורך גיוס כספים עבור מוסדותיו בארץ, ערך אמש (שני) את השולחן הטהור לרגל הילולת זקנו, הרה"ק רבי שלמה מקארלין זיע"א, במעונו של הנגיד הרב ישראל אהרן פרידמן, מחשובי פני העדה של הקהילה החרדית בציריך ומקורבם של גדולי ישראל המגיעים לנפוש בשווייץ |במהלך הסעודה נשא האדמו"ר מדברות קודשו במשנתו של בעל ההילולא (חסידים)
חברת Flexion Robotics פיתחה מערכת בינה מלאכותית המאפשרת לרובוטים אנושיים לתפקד כעובדי משרד אוטונומיים - מהבאת חבילות ועד תפעול מעליות | ההבטחה: שכבת תוכנה שתתאים לכל רובוט ותאיץ את חדירתם לשוק העבודה (טכנולוגיה)
משלוח מערכת יירוט מדגם פטריוט אמריקנית התעכבה ולא הגיעה בזמן לשוויץ, מדינה שביטחון אזרחיה עומד מעל לכל שיקול אחר | בתגובה, שוויץ בחנה לרכוש מערכת ממדינה אחרת - אחת האופציות היא ישראל | כל הפרטים (חדשות)
רגעים קשים עברו אתמול על סגן הנשיא ג'יי די ואנס, זה שהשפיל את ישראל באופן קשה בימים האחרונים | מהסירוב של המשלחת האיראנית להצטלם עמו, ועד ההתעלמות המכוונת והמשפילה של הקטארי, כל זה - מול המצלמות (סקירה)
הרגע בו האיראנים הודיעו כי הם מסרבים להישאר בחדר כל עוד הצוות האמריקני שם תועד היטב במצלמה | בתיעוד שמתפרסם ברשתות החברתיות נראים הצוות האיראני בראשות ויטקוף נכנסים לחדר המשא ומתן, משוחחים עם הפקיסטני, ויוצאים מיד | כך זה נראה (בעולם)
ההשפלה האיראנית כלפי ארצות הברית הגיעה היום לשיא חדש כאשר האמריקנים ביקשו תמונה משותפת ולחיצת יד עם מקביליהם האיראנים, שסירבו למחווה | בעוד ארה"ב שיגרה את סגן הנשיא - האדם השני בהיררכיה לפי החוק האמריקני, האיראנים הסתפקו ביו"ר הפרלמנט ושר החוץ (מדיני)
סגן נשיא ארצות הברית דחה את נסיעתו המתוכננת לשווייץ, ובמקביל הודיעה המשלחת האיראנית על השעיית יציאתה בעקבות תקיפות צה"ל בדרום לבנון | בעוד הבית הלבן הסביר את שינוי התוכניות בסוגיות לוגיסטיות, גורמים מעריכים כי הרקע האמיתי להחלטה קשור הדוקות למצב הפסקת האש בלבנון (אקטואליה)