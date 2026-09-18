כפי הנהוג בעיה"ק ירושלים, בפרוס ימי הרחמים והסליחות, עלו ובאו השוחטים מבד"ץ העדה החרדית, אל מעונו של המרא דאתרא, הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, כדי להציג את סכיני השחיטה ולזכות באישורו הרם לעבודתם בשחיטה | צפו בתיעוד מהמעמד (חרדים)
בצל המתיחות הביטחונית והשיבושים הקשים בתעופה, הורה חבר מועצת חכמי התורה וגאב"ד 'יורה דעה', הגאון רבי שלמה מחפוד, על מבצע לוגיסטי חסר תקדים בעלות של מאות אלפי דולרים להשיב את צוותי השחיטה מכל רחבי היבשת לביתם בזמן לחג הפסח | האחריות היא להחזיר כל אחד לביתו מבלי לגלגל את העלויות על הציבור | כל הפרטים על המבצע הדרמטי כאן ב'כיכר' (חרדים)
הצלם שוקי לרר יצא גם השנה לתעד את רגעי ההוד ממנהג הכפרות בלב עיר התורה והחסידות, בני ברק | בגלריה מרהיבה שצילם, נראים תושבי העיר כשהם מקיימים את המנהג יחד עם בני משפחותיהם על תרנגולים, ובהמשך נצפו התושבים עומדים בתור מסודר אצל שוחטים יראי שמיים, בכדאי לשחוט את העופות בשיא ההידור (חרדים)
משטרת ההגירה בסרי לנקה עצרה וגירשה מהמדינה חמישה רבנים ושוחטים מישראל, אוסטרליה ואיטליה שהגיעו לסייע לקהילה היהודית המקומית בשחיטה כשרה | הקהילה מזועזעת וטוענת כי מדובר ברדיפה שיטתית מצד הממשלה (חרדים)
בשורה משמחת לציבור צרכני הבשר למהדרין מן המהדרין. משלחת מיוחדת של בד"ץ 'בני ציון' בראשותו ובפיקוחו של הגאון הגדול רבי בן ציון מוצפי ובפיקוחו של רב הכשרות הגאון רבי יורם בן סעדון, יצאה בימים האחרונים לפרגוואי שבדרום אמריקה לשחיטת בשר בכשרות המהודרת של בד"ץ 'בני ציון' (כשרות)
לפי כתבי אישום שהוגשו נגד חלק מהמעורבים, מנהל "אגודת השוחטים" ועובדת שלו העניקו תלושי שכר פיקטיביים עבור שנים בהן נאשמים לא עבדו. חלק מהנאשמים אף מעולם לא עבדו באגודה. לאחר תקופה, קיבלו מכתבי פיטורים לצורך קבלת דמי אבטלה שלא כדין. הקצבאות שנלקחו מדינה: קרוב למיליון שקלים (חדשות)