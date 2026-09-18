 דלג לתוכן הראשי

עוד כתבות על שוחטים:

כמסורת הדורות

|

מבצע הטסה דרמטי

||
2

גלריה מיוחדת

||
2

תקדים מסוכן

||
4

המנהג של עשרת ימי תשובה

||
8

ש

מסע השוחטים:

כיכר בשיתוף וול דאן|מקודם

התרגשות באיראן

||
2

בן 86 בפטירתו

||
7

צפו בתיעוד

|

חומת ההתנגדות מתערערת

||
15

פרסום ראשון

||
13
||
4

הניצחון של הרב לאו

||
5

הרפורמה בשחיטה

||
6

הרפורמה בשחיטה

||
6

סוף הסאגה

||
4
||
9

פרשת "אגודת השוחטים"

||
9
|
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר