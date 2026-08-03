בית הדין למשמעת של המשטרה הרשיע שוטר מתחנת בני ברק לאחר שהפעיל כוח מופרז כלפי עצור במהלך מעצר ברחוב רבי עקיבא בעיר | בעקבות האירוע נגרמה לעצור פציעה קשה, והוא נאלץ לעבור ניתוח מורכב בבית החולים | השוטר הורד בדרגה לארבעה חודשים (משטרה)
קליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד דניאל יבצ'נקו (21) בגין מעורבותו בתאונה הקטלנית שבה נהרג השוטר יניב אלקיים ז"ל לפני כשנה. לפי האישום, יבצ'נקו נהג במהירות מופרזת ובפראות, עקף באופן מסוכן והתנגש בעוצמה ברכב שעמד בצד הדרך במהלך פעילות אכיפה (משפט)
שוטר צרפתי שפתח באש לעבר חשוד חמוש בסכין מואשם בעוון רצח על ידי הפרקליטות הצרפתית | אם יורשע, צפוי השוטר לשבת 30 שנה בכלא | החשוד פצע את השוטר באמצעות הסכין, כל זה לא הספיק לתביעה שטענה כי המניע לא היה "הגנה עצמית" (בעולם)
אני מחכה, מתבשל במיץ של עצמי. השוטר חוזר, אומר לי: "יש לך מה לומר?" אמרתי: "כן, שלא עברתי באדום". הוא רושם. ואז זורק משפט שהדהד לי בראש עוד הרבה זמן: "אתה עוד תודה לי על זה. תשלם כמו גבר, לא כמו ילד" (משפחה)
המחלקה לחקירת שוטרים מתירה היום לפרסום אירוע חריג במיוחד, במסגרתו שוטר עשה שימוש בנשקו האישי וירה לעבר ביתו של אזרח | לפי הודעת מח"ש, השוטר חשוד גם בסחיטה באיומים כלפי אותו אדם על רקע אירוע משטרתי קודם | מח"ש הודיע כי השוטר נעצר ומעצרו הוארך עד ליום ראשון (חדשות, משטרה)
מכתב האישום שהוגש כנגד השוטר וכנגד שוטר נוסף שסייע לו, עולה כי במהלך ההתגוששות בשוק מחנה יהודה בבירה, האקדח המשטרתי נפל, וחברו של השוטר הסתיר אותו באחד הדוכנים | המשטרה: "השוטר הוצא לחופשה כפויה, ולאחר עריכת שימוע, באוגוסט 2022, הוא פוטר משטרת ישראל" (משטרה)
מהדיווח הראשוני עולה כי מחבל שניסה לבצע פיגוע דקירה סמוך לשער שכם בבירה, נורה ונוטרל בידי כוחות הביטחון | שוטר שנדקר על ידי מצ'טה שהחזיק המחבל, נפצע קל ופונה בהכרה לבית חולים בבירה | מותו של ההמחבל נקבע בזירה | שב"כ חוקר את האירוע (ביטחון)