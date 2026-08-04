השופטת זיכתה נהג שהואשם באחיזת טלפון, לאחר שקיבלה את גרסתו כי אשתו החזיקה את המכשיר על רמקול עבורו. למרות הצהרת השוטר כי הוא "בטוח ב-100%", היעדר תיאור המכשיר וגרסת ההגנה האמינה הובילו לזיכוי (חוק ומשפט)
שני יהודים נדקרו בצפון לונדון | החשוד נראה כשהוא אוחז בסכין ומנסה לתקוף עוברי אורח יהודים, עד שנעצר על ידי מתנדבי ארגון 'השומרים' ובהמשך נעצר על ידי המשטרה | בתיעוד שפורסם נראים השוטרים כשהם מנסים לנטרל את התוקף במשך דקות ספורות (בעולם)
בג"ץ דן בשעה זו בהרכב מורחב של תשעה שופטים בעתירות להדחתו של איתמר בן גביר מתפקידו כשר לביטחון לאומי | השופט גרוסקופף: "אם השר פועל לפוליטיזציה במשטרה אולי לרה"מ אין אינטרס להזיז אותו" | ח"כ אלמוג כהן, לימור סון הר מלך, עידית סילמן וטלי גוטליב התפרצו לדיון והורחקו מהאולם | שר המשפטים תוקף: הסמכות הבלעדית נתונה לראש הממשלה בלבד (חדשות)
אירוע חריג בברמונדסי, לונדון: רוכבת אופניים נשדדה באיומי סכין מחוץ לבית קפה פופולרי | בעוד הבעלים והלקוחות המזועזעים המתינו בקוצר רוח לכוחות המשטרה, ניידת עצרה במקום, אך השוטרים סירבו לטפל באירוע והבהירו כי הם כאן להפסקת קפה (חדשות בעולם)
כתב האישום נגד לוחמי מג"ב שהכו חרדים מבוגרים במירון לפני כשנה וחצי בוטל - למרות שמח"ש קבעה כי יש להעמידם לדין משמעתי | הסיבה: המשטרה לא הזדרזה בהגשת כתב האישום מה שהוביל לכך שהתוקף החוקי - עבר (חרדים, משטרה)
כתב אישום חמור הוגש היום לבית המשפט על ידי המחלקה לחקירות שוטרים כנגד שוטר שפגע מבלי מתכוון באדם אחר שנסע עימו ברכב | לפי כתב האישום, השוטר היה ישוב מאחור ושיחק עם אקדחו אותו הניח על ברכיו - מספר כדורים נפלטו לעבר הנוסע (חדשות)