הוא נועד להיות המקום שבו נפגשים, אוכלים, ומדברים זה עם זה, בפועל, בבתים רבים שולחן האוכל הפך לתחנת מעבר של ניירת, כביסה, תיקים, קניות, מפתחות וכל מה שאין לו מקום אחר | כך קרה שהרהיט הכי משפחתי בבית איבד את התפקיד שלו, ולא פחות חשוב - כך אפשר להחזיר אותו לחיים (סדר ונקיון)
מה הקשר בין בלגן ליצירתיות, בין סדר למשמעת עצמית, ואיך שולחן העבודה שלך יכול לשמש מראה לאישיות שלך? מחקרים, סיפורים היסטוריים ותובנות מעולם הספרות הפופולרית | מאמר המציע נקודת מבט חדשה (וחייכנית במקצת) על מה שנמצא מולך כל יום (פסיכולוגיה)
כשהטרור גובר, קיימת סגולה בדוקה למניעת פורענויות ומיני משחית. לפני האכילה, שימו מלח על השולחן. "והיא מגן מן הפורענויות וכן כתוב במדרש כשישראל יושבין וממתינין זא"ז עד שיטלו ידיהם והם בלא מצוות, השטן מקטרג עליהם וברית מלח מגן עליהם עכ"ל". הסגולה היומית