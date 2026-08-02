דיאטן קליני ותזונאי ספורט בראיון שיהפוך לכם את הראש | האינטרסים והמניפולציות של תעשיית המזון | למה אסור מראות בחדר כושר ולמה עדיף שלא תשקלו את עצמכם | איך זה שהאוכל חזק מהמוטיבציה שלנו ואיך אפשר לשבור את זה | 4 הטעויות שגורמות ל-90% מהאאנשים להיתקע (דבר ראשון)
האם אימון כושר באמת יהפוך אתכם לרזים? |מדוע אברכים במודיעין עילית התאמנו במשך שנים ב"חדרי כושר סודיים" בחצרות מוסתרות? | איך הרמת משקולות בגיל 30 מונעת פציעות קטלניות בגיל 70? | המכשיר היקר שיהודי כמעט קנה בחנות, רגע לפני ששיחת טלפון דרמטית מהרופא | ולמה תרבות יוון זה לשבת על הספה ולאכול פופקורן? (תהיה בריא)
למה אתם קונים כימיקלים למטבח כשחומרי הניקוי הכי עוצמתיים בעולם מתחבאים לכם במזווה? מהסוד למקרר מבריק בלי טביעות אצבע ועד ל'פצצת' הסודה שתפתח לכם את הכיור. הנה הנבחרת שתחסוך לכם מאות שקלים ותשמור על הבריאות של הילדים. חובה בכל בית יהודי! (מאמע, בית)
האם הייתם לוחצים על כפתור שהופך אתכם לרזים ברגע? • מדריך הכושר משה מנס מארח את יוסי עבדו לשיחה חושפנית על האשליה של הרזיה מהירה, תופעות הלוואי שמשביתות את החיים והטעות הגדולה של המרזים: "אתה יורד בשריר, לא בשומן" • צפו בראיון
איך לשרוף שומנים בצורה חכמה ויעילה? המדריך השלם שמשלב את כל הידע העדכני - מפעילות גופנית מותאמת אישית, דרך תזונה מדויקת ועד טכניקות חדשניות שהוכחו מדעית | כל מה שצריך לדעת על התהליך המורכב של שריפת שומן, עם דגש על יישום פרקטי ותוצאות ארוכות טווח (בריאות)