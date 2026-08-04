גנב רכב נמלט עם מכונית שבה נרדמה ילדה קטנה, בזמן שאביה ירד ממנה לשניות ספורות בלבד. הדיווח הוביל להקפצת כוחות ביטחון גדולים ולפריסת מחסומים נרחבת מחשש מוחשי לאירוע חטיפה. כעבור כ-20 דקות של חיפושים קדחתניים ומרדף, אותרה הילדה לאחר שהגנב הוריד אותה מהרכב ונמלט לעבר עזון (בארץ)
אלמנת הרב רזיאל שבח הי"ד חוותה חורבן אישי נוסף: ביתה בחוות גלעד נשרף כליל בשריפת הענק שפרצה בשבת ביישוב | "אין לי מה לומר ואין לי בית", כתבה בפוסט אישי זמן קצר לאחר צאת השבת: "תודה לכולם על הדאגה" (בארץ)
שריפת ענק משתוללת ביו"ש הובילה להרס כבד של 13 בתים ומבנים בחוות גלעד ולפינוי תושבי היישוב. עשרות צוותי כיבוי, מטוסים וכוחות צה"ל ומשטרה פועלים להשגת שליטה, בזמן שצוות חקירה מיוחד של כלל גופי הביטחון בודק חשד כבד להצתה מכוונת. במקביל, הושגה שליטה בשורת שריפות שפרצו גם במחוז צפון (בארץ)
האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש ערך את השבת האחרונה בעמנואל, שם הוא שוהה בימים אלו למנוחה • המוני תושבים ואורחים מכל החוגים נהרו למעמדי הקודש במחיצתו • הרבי מעודד בעוז את פיתוח הקהילה במקום, המונה כיום קרוב לשני מניינים • צפו בתיעוד ממוצאי השבת (חסידים)
איך קבוצת אינדיאנים בהרי האנדים גילתה יום אחד את התנ"ך והחליטה לשמור שבת? מדוע הם הקימו קיבוץ בשם "חברון" בלב הג'ונגל המבודד? ומה קרה ביום שבו עשרות מבני הקהילה עברו ברית מילה המונית? לקראת חג מתן תורה, אלי גוטהלף יצא למסע בעקבות סיפורו המרגש של גמליאל שילה – יזם, הייטקיסט ומרפא פרואני שהתגייר. צפו (מיוחד)
שנה לייסוד הקהילה הצעירה של חסידי ויז'ניץ בשומרון, בנו של האדמו"ר, הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר אב"ד החסידות באלעד, הגיע למעמד מיוחד בעמנואל והביא את המסר המרגש מאביו • הרבי הבטיח: "נכונו לכם עתיד מזהיר" • התיעוד המלא מהביקור המרומם (חסידים)
חלק טיל עצום שנורה על ידי איראן נפל צמוד לתחנת האוטובוס בצומת גיתי-אבישר בשומרון | ראש מועצת שומרון יוסי דגן קרא למשרד הביטחון ולפיקוד העורף לתקצב מיגוניות לכלל התושבים ביו"ש | צפו בתיעוד של הטיל (בארץ)
פיגוע דריסה קשה ליד חומש: רכב ערבי שיצא מבית עומרין האיץ לכיוון ישראלים שהיו בסיור קרקעות באזור חומש. אדם אחד נפצע אנוש ובהמשך נקבע מותו והשני בינוני | דובר צה"ל: "נבדק חשד לפיגוע דריסה בשומרון: ישראלי נהרג בהתנגשות עם רכב פלסטיני, שב"כ מעורב בחקירה" (דיין האמת)
נחל ייט"ב, אחד הנחלים היפים והמרשימים במזרח השומרון הסמוך לכביש 90 ולעיר יריחו, חזר לזרום בעוצמה | בשנה האחרונה סבל הנחל מהתייבשות קשה, תוצאה של שילוב בין הבצורת הממושכת שפקדה את הארץ לבין שאיבת יתר של מי תהום באזור | צפו בתיעוד המשמח (בארץ)