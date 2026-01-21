חקירה נרחבת מנוהלת בעקבות אירוע חמור שהתרחש בליל שבת האחרון, כאשר פורץ חדר לבית מגורים בשכונה החרדית בשעה חמש לפנות בוקר, בעת שבני המשפחה ישנו במיטותיהם. המשטרה וארגון 'שומרים' מצויים במצוד אחר החשוד, שלפי החשד אחראי לגל פריצות נוסף בשכונה ובהן גניבת רכוש בשווי עשרות אלפי דולרים. לאור המצב, רבני השכונה פוסקים באופן חד-משמעי כי מדובר בפיקוח נפש המתיר ואף מחייב להתקשר למוקדי החירום בעיצומה של השבת (חרדים)
נער אפרו אמריקני נוסף נעצר אתמול אחרי שגנב קורקינט מילד בפארק בשכונת קראון הייטס בבורקלין | מקרה דומה אירע בשבוע שעבר וההערכות הן כי מדובר בנער נוסף המעורב בשני המקרים | תושבים בשכונה זעמו: "צריך להרחיק את הילד הזה, הוא מסוכן!" (חרדים, בעולם)
חיים רוטר, יו"ר ארגון השומרים בבני ברק הוא החשוד במעשים חמורים ששמו הותר הבוקר לפרסום | רוטר נעצר השבוע בנתב"ג מיד עם נחיתתו בישראל,| המשטרה הודיעה כי החקירה אודות העבירות החמורות ממשיכה להתנהל תחת צוות מיוחד שהוקם והתקבלו 8 תלונות (חדשות)
בתחילת המלחמה רבים מתושבי מודיעין עילית, רצו להתגייס ולעזור לשמור על העיר הבעייתית מאוד מבחינה ביטחונית, אל מאז חלפו חודשים וחל פיחות במצבת המתנדבים, הארגון האמון על הביטחון הוציא סרטון יצירתי, בו הוא קורא לתושבים להתעורר ולהתנדב | צפו (חדשות חרדים)
אנחנו רואים את המתנדבים, רכביהם והתנהגותם, ולא פעם חוטאים בגיחוך ובביטול, לנוכח רכבם הפרטי עטור ה"צ'קלאקות" בזים ל"חגורת הנפץ" סביב המותניים העטורים במכשיר קשר, שני מכשירי מירס, ארבעה ביפרים ולקינוח שלושה סלקום ואחד אורנג'. האמת היא - מותר להם להפגין נוכחות, יש להם על מה (חרדים)
בבני-ברק פועל לאחרונה ארגון 'השומרים' הנותן מענה לבעיות הפשיעה שפשטו ברחובות העיר. הלילה הופצו בבני-ברק פשקווילים ארסיים נגד הארגון ונגד מתנדביו. "מקולקלים עד כדי מחללי שבת, אינם לומדים ואינם מתפללים", נכתב בפשקוויל. בארגון אומרים ל"כיכר השבת": "נגד כל דבר טוב יש ביקורת", ומבהירים: "יש לנו תמיכה מכל הרבנים בעיר"
האם ייפתח ארגון 'השומרים' גם בקרית-גת? תושבים בשכונה החרדית בעיר מתלוננים כי בני נוער חילונים מטרידים את מנוחתם בעיקר בשבתות. "נכנסים לפה נערים לפעמים ממש קטנים, עם סיגריות ומוזיקה הכל כדי לעשות דווקא", מספר התושבים. לדבריהם, מאז יצאו בני הנוער לחופש הגדול הנושא רק החמיר
ביתה של אלמנה המתגוררת ברחוב האדמו"ר מקוצק בבני ברק, נפרץ בערב שבת. "הגנבים הפכו את כל הבית בזמן שחיפשו אחרי חפצים יקרי ערך", מספר בן משפחה. יו"ר ארגון "השומרים" קרא לעירייה לטפל בדחיפות במכת הגניבות הפוקדת את העיר. "הוכתי בהלם כשראיתי את הנזק הרב", הוא מספר