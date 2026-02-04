חברת מאיר את בייגל תעשיות בע"מ מבקשת לידע את הציבור כי מוצר בייגלה עם שומשום, המכיל שומשום, נארז בטעות באריזה של מוצר "בייגלה פרו שמניות עם מלח 170 גרם" עליה אין סימון של "מכיל שומשום"; כעת החברה אוספת את המוצר (חדשות)
כשהיינו ילדים, נהגנו לחסל תבניות שלמות של עוגיות שומשום שאמא הכינה וציינה שוב ושוב כמה הן בריאות ושיהפכו אותנו לחזקים וגבוהים. מומלץ לטבול אותן בתה להשבחת הטעם אפילו עוד יותר, אבל גם קפה עובד פה לגמרי (מתכונים, אוכל)
כי היא טעימה, כי היא הולכת בערך עם כל דבר, כי היא יכולה להיות המרכיב המרכזי או מטבל ברקע וכי היא בריאה. מאוד. כך תכינו את הטחינה המושלמת, קרמית וסמיכה בטעם אגוזי עשיר. המקרר שלכם חייב אחת כזו בקביעות, ואנחנו לא מתכוונים לקנויה (מתכונים, אוכל)
סלט ירוק במרקם פריך ממכר שטעים להגיש כמנת פתיחה בשולחן השבת או לצד עיקרית של בשר או עוף. מה יש בו? שעועית ירוקה מוקפצת קלות, חסה, מלפפון ונגיעות של בצל סגול עם קראנץ' כיפי של שומשום ואגוזים (מתכונים לשבת, אוכל)