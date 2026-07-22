מסתערבי מג"ב ירושלים ולוחמי מג"ב עוטף ירושלים בהכוונת שירות הביטחון הכללי פשטו באופן סמוי על מספר בתים מחנה שועפאט ועצרו שני מבוקשים החשודים כי תכננו לבצע פיגוע טרור בטווח הזמן המיידי בירושלים | צפו במעצר הדרמטי (משטרה)
הצהרת תובע לקראת כתב אישום הוגשה היום כנגד שני חשודים בשנות השלושים לחייהם, תושבי מחנה הפליטים שועפט, בתום חקירה, לאחר שנתפסו לכאורה גונבים ציוד רפואי חיוני לילדים ממרפאה - בשווי של כ-100 אלף שקלים | הם נתפסו במצלמות צועדים לכיוון המחסום עם הציוד (בארץ)
בפעילות נרחבת של לוחמי מג"ב עוטף ירושלים, לוחמי החטיבה לביטחון פנים (בט״פ) ויחידת המסתערבים של מג״ב ירושלים במינה הפליטים שועפט זוהו רעולי פנים שהשליכו סלעים לעבר הכוחות שפעלו במקום | אחד המפגעים נורה בשעת מעשה ופונה לטיפול רפואי כשהוא פצוע קשה (בארץ)
היעדים נחשפים: הפרטים ממתווה הגיוס החדש בין נתניהו והמפלגות החרדיות | קרוב לבית: בני ברק רעדה מפיצוץ - שהתברר כפגיעה ישירה | כמו במכת דם: הטיל שנפל ברמת גן לא חצה את הקו | "אבינו מלכנו" בסתם יום חול והפיגוע שהסתיים בנס (מעייריב)
המשטרה מדווחת על שני מקרים שהתרחשו השבוע, של נהגים ממזרח ירושלים, שנהגו בכבישי ישראל ללא פחד ומורא מפני החוק | במקרה אחד, נתפס נהג נוהג ללא רישיון בפעם ה-13, ובמקרה השני, נהג שנסע ברכב לא תקין, נמלט מהמשטרה תוך ביצוע עבירות חמורות | צפו בתיעוד הנהיגה (חדשות משטרה)
לוחמי מג״ב נטרלו 5 מחבלים שסיכנו את חייהם של נהגים בגזרת עוטף ירושלים כשניסו להשליך בקבוקי תבערה לעבר כביש מעבר לגדר הביטחון - שני מחבלים נהרגו ושלושה נפצעו | זמן קצר קודם לכן, בן 13 נורה ומת לאחר שירה זיקוקים על הכוחות | השר איתמר בן גביר משבח את הכוחות על פעילותם | צפו (חדשות)
הפרו סדר תוך השלכת אבנים, בקבוקי תבערה וירי זיקוקין לעבר כוחות המשטרה ומשמר הגבול במ.פ שועפט ונעצרו לחקירת המשטרה שהושלמה בימים אלו | כנגד החשודים הצעירים, צפוי שיוגש כבר בימים הקרובים כתב אישום (משטרה)
23 חשודים נעצרו הלילה במחנות הפליטים שועפאט וענאתא במבצע של שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג״ב, בגין מעורבותם בהפרות סדר, הסתה לטרור ותמיכה בחמאס. במהלך הפעילות השוטרים איתרו אמצעי לחימה, אפודי מגן וסכום כסף רב (חדשות צבא וביטחון)
שב"כ ומשטרה מעדכנים הבוקר, כי סוכל פיגוע משולב וחשפו מעבדת נפץ בתוך דירה במחנה הפליטים שועפאט. 2 המחבלים נעצרו לחקירה בימ״ר ירושלים ושב״כ ומעצרם הוארך. עם סיום החקירה במשטרה ובשב״כ, צפוי נגדם בימים הקרובים כתב אישום (חדשות)