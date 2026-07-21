בקשה שגרתית של בנק לאומי למתן פסק דין נגד לקוח בגין חוב של 115 אלף שקלים, נתקלה בסירוב מפתיע של השופט אלישי בן יצחק. בצעד נדיר, הוא הבהיר כי לא יהפוך את בית המשפט למכונה להפקת פסקי דין | החלטה מנומקת שמשלבת משפט עברי ופילוסופיה יוונית (חוק ומשפט)
פרשת "פולימרקט" מטלטלת את צה"ל: ביהמ"ש הורה על מעצר בית בפיקוח אלקטרוני לקצין חיל האוויר הנאשם במסירת סודות מדינה תמורת בצע כסף. השופט עודד מאור תקף בחריפות: "תמונה עגומה של קריסה ערכית ומוסרית, הוא הפקיר את חיי הטייסים לטובת תאוות רווח" (צבא וביטחון)
צעיר ניסה לתמרן את המערכת בהצהרות סותרות - התייהד בבית המשפט בבוקר והתאסלם בבית הדין השרעי בערב • השופט: "אין בכוחו של אדם לבטל את דבריו בצורה כה בוטה" | הפסיקה שמבהירה: מי שמנסה להונות בהצהרות - סופו שדבריו יהפכו לו לרועץ (חוק ומשפט)
מעצרו של אלעזר ויגדרוביץ', שהוסגר מארה"ב, הוארך לאחר דיון יצרי שכלל האשמות קשות בשיבוש הליכי חקירה. השופט תקף את ההגנה וקבע כי קיים חשד סביר למעורבותו במכירת נכסי קשישות בתל אביב תוך הונאת ענק של מיליוני שקלים | הדרמה המשפטית נמשכת (חוק ומשפט)
בית משפט השלום בתל אביב הורה לדייר קשיש לפנות שטחים נרחבים בבניין יוקרתי, לאחר שהשתלט על חדר האשפה והפך אותו ליחידת מגורים. השופט קבע כי מדובר בפגיעה קניינית בשאר הדיירים והורה על סילוק יד מיידי מהרכוש המשותף (חוק ומשפט)
סרטון המציג את השופט נאטהן ג'יי. מילירון מאבד את עשתונותיו מול איש צוות טכני עורר סערה ברשתות החברתיות | האירוע מצטרף להאשמות קודמות נגד השופט בדבר התנהגות שאינה הולמת ותלונה על התעללות בסמכות | התיעוד שישאיר אתכם פעורי פה (חדשות)
הנהלת בתי המשפט מעדכנת על תיקון משמעותי בחוק שייכנס לתוקף ב-1 בינואר: צילום חשוד במעצר ופרסום תמונתו יחייבו אישור משפטי מיוחד או הסכמה בכתב. המטרה: הגנה על כבוד החשוד ומניעת פגיעה מיותרת לפני הגשת כתב אישום.
עו"ד מפתיע בתובנות לגבי הפרקליטות והמלחמה בין הרשויות בישראל | מקים עמותת בריאות וחיים טובים על מחלת הסכרת וההתמודדות של ההורים | כתב כיכר השבת לוקח אותנו אל מאחורי הקלעים בהחלטות הגורליות בבתי גדולי ישראל | משבר הבריאות הגדול והמספרים המטרידים | האם הסרטון אמיתי או מזוייף (דבר השבוע)
השופט האמריקני פרנק קפריו שנודע בזכות שידורי הלייב שלו מאולם בית המשפט הלך לעולמו בגיל 88 | השופט שישב על כס המשפט בעיר 'פרובידנס' שבמדינת רוד איילנד, היה ידוע בחוש ההומור שלו ובדרך המכבדת שלו כלפי כל מי שהגיע לדון בפניו (בעולם)
היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, אישרה לפתוח בחקירה פלילית נגד שופט בכיר מכהן | החשדות נגדו הם לזיוף ולהונאה סביב עבודתו כשופט, והחקירה מנוהלת כחקירה פלילית סמויה על ידי להב 433, היחידה הארצית למלחמה בפשיעה החמורה (משפט)