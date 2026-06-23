שלושה תיקי חקירה פליליים שהתנהלו נגד שני שופטים מכהנים נסגרו לאחרונה. בעוד שתיק אחד נגד שופט נסגר בעילת חוסר אשמה, שני תיקים פליליים אחרים – בהם נחשד שופט מחוזי בכיר, בין היתר בזיוף פרוטוקול – נסגרו בתום חקירה סמויה (בארץ)
השופטים בבית המשפט העליון קבעו קו אדום: 98 מיליון שקלים יועברו רק למוסדות שמלמדים מתמטיקה ואנגלית • הממשלה נדרשת להשיב תוך 14 יום אילו מוסדות עומדים בתנאי הסף | העימות בין שר החינוך לייעוץ המשפטי מתחדד (חוק ומשפט)
שלילת קצבאות, פסילת חוקי גיוס ורדיפה תקציבית שיטתית: צבר הפסיקות לאורך השנים הפך את בית המשפט העליון לאויב המר של הציבור החרדי | בכתבת עומק אנו מנתחים את התהליך שהוביל לאובדן אמון מוחלט, את האידיאולוגיה שמאחורי הגלימות ואת הרגעים שבהם המבצר המשפטי הפך לזירת מלחמה אידיאולוגית (מגזין כיכר)
שופטי בג"ץ העניקו לממשלה שהות של חודשיים לגבש מתווה מוסכם לחקירת אירועי השבעה באוקטובר. בהחלטה דרמטית הובהר כי בשלה העת לחקר האירועים, והממשלה נדרשת לעדכן על המתווה עד ל-1 ביולי, בטרם יוחלט על המשך ההליכים בעתירות | כל הפרטים מהפסיקה הדרמטית שפורסמה (פוליטי מדיני)
דרמת ענק בבג"ץ כאשר השופטים נמנעו מהכרעה חותכת בעתירות להדחת השר איתמר בן גביר ודחקו בצדדים להגיע לפשרה | בזמן שהיועמ"שית מתעקשת כי פיטוריו הם "חובה חוקית", השופטים חוששים מהתנגשות חזיתית ומחפשים מוצא שימנע משבר חוקתי חסר תקדים | תמונת מצב (מגזין כיכר)
השופט
יוסף אלרון תקף את התנהלות העליון בפסק
דין הסבירות שבו הוא היה במיעוט בניגוד
לרוב שכלל את השופט עמית | לטענתו,
לא הייתה הצדקה לבטל
את חוק היסוד בשלב זה,
והעתירות לא היו "בשלות"
להכרעה (חדשות
משפט)
ועדת שרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק המציעה להשוות את שכר נבחרי הציבור, לשכר השופטים בישראל, כאשר ההצעה תחול החל מכנסת הבאה | סגן השר מקלב: "אנחנו מתנגדים עקרונית לקידום החוק - איך אפשר לאשר דבר כזה בתקופה שכזו" (פוליטי)
השבוע אושר בכנסת החוק שקודם על ידי הקואליציה, הקובע כי בחירת נציב תלונות הציבור על השופטים תיעשה על ידי ועדה של שבעה חברים | אך כבר לאחר שלושה ימים, הוגשה העתירה הראשונה לבג"ץ, נגד הצעת החוק (חדשות, משפט)
ברקע המשך עדותו של רה"מ נתניהו במשפטו, בית המשפט התיר להסיר את החיסיון על חלק מהפרוטוקולים של הדיון החסוי, שהתקיים לפני כשבועיים | נתניהו לשופטים: "פעמיים בשבוע זה מאוד קשה אבל אני חושב שאני יכול לעמוד בזה" (משפט)
בפתח הדיון בבית המשפט היום, ביקש רה"מ נתניהו, מהשופטים לעמוד דקת דומיה לזכרם של שירי, אריאל וכפיר ביבס, הי"ד - אך השופטים סירבו לבקשתו | ארבל: "זו טעות ושגיאה, נכון היה שנתאחד כולנו בכאב הזה (פוליטי, חדשות)
חברת הכנסת טלי גוטליב, עלתה לדוכן המליאה, שם פנתה לראש הממשלה נתניהו ואמרה לו: "מה שקורה הוא הזיית ההזיות, אתה לא צריך להתייצב למשפט ואם הייתה לנו יועצת משפטית נורמלית, זה מה שהיא הייתה אמורה לעשות, יש לה סמכות בחוק" | צפו (כנסת)
פרקליטיו של רה"מ הציגו לשופטים נימוקים כבדי משקל שהובילו להחלטה לבטל את עדות רה"מ בהמשך משפטו שתוכנן למחר | הפרקליטות ציינה בתשובה לבקשה את השיקול שהוביל להחלטה | טרם נקבע כיצד יראה סדר הדיונים בשבועות הבאים וכמה ימים בשבוע (בארץ)
הרשות השופטת מודיעה הערב (ראשון) על שמות השופטים והמינויים השונים בבתי המשפט ברחבי הארץ | בדיון נבחרו מועמדים לבתי המשפט המחוזיים הבאים: ירושלים, ת״א, נצרת, חיפה ומרכז, ולבתי משפט השלום הבאים: תל אביב, מרכז וירושלים ולבית המשפט לענייני משפחה בירושלים (חדשות, משפט)