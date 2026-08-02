42 דיירים במתחם ירושלמי הגישו תביעה ענקית על סך 3 מיליון שקל נגד נשיאת בית הדין האזורי לעבודה, בטענה כי עקשנותה, ובראשה הדרישה למרפסת סוכה פרטית, תוקעות פרויקט פינוי-בינוי חיוני ומכריע |מדוברות בתי המשפט נמסר כי המענה יינתן בהליך המשפטי (חוק ומשפט)
השופטת זיכתה נהג שהואשם באחיזת טלפון, לאחר שקיבלה את גרסתו כי אשתו החזיקה את המכשיר על רמקול עבורו. למרות הצהרת השוטר כי הוא "בטוח ב-100%", היעדר תיאור המכשיר וגרסת ההגנה האמינה הובילו לזיכוי (חוק ומשפט)
דרמה בבית המשפט לעניינים מקומיים בתל אביב, לאחר שהשופטת איטה נחמן הורתה על ביטול כתב אישום נגד נהג שנסע בנת"צ. ההחלטה חושפת מחדל באכיפה הטכנולוגית וקובעת כי לרשויות אין סמכות להשתמש במצלמות מעקב ללא הסדרה בחוק (חוק ומשפט)
דרמה בבית המשפט: ליאור חורב דורש לפסול את השופטת נאוה ברוורמן מלדון בתביעת הדיבה של מיכאל מירילשוילי. העילה: בעלה הוא צחי ברוורמן, ראש הסגל של נתניהו, בעוד התביעה עוסקת בקשרי המיליארדר עם ראש הממשלה ובתמיכת ערוץ 14 בשלטון (בארץ, חוק ומשפט)
שופטת יהודייה בשם פאולין ניומן שזכתה לתואר השופטת הפדראלית הוותיקה ביותר הושעתה מתפקידה לאחר שהתגלו אצלה בעיות מנטליות תפקודיות | לאחר הקמת וועדה בעניינה שבחנה בין השאר מיילים ששלחה הוחלט להדיחה מתפקידה (בעולם)