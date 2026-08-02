כיכר השבת

עוד כתבות על שופטת:

מאבק בשכונת היוקרה

||
7

הסעיר את המדינה

||
6

ספק סביר בבת-ים

|

פסק דין תקדימי

|

הקרב על תביעת הדיבה

||
10

אירוע נדיר 

||
1

ביקורת חריפה

||
32

נתניהו: "לא על דעתי"

||
98

טלטלה בוועידת החקירה

||
75

"כמו שופטי סדום"

||
35

צפו בראיון

||
44

אנטישמיות מרימה ראש

||
1

הטלטלה המשפטית

||
4

תיראה מופתעת?

||
12

הגרסה ההפוכה

||
15

תעלומה בארה"ס

||
1

מינוי מרגש

||
3
||
1

מכוונת גבוה

||
29

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר