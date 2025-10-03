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נושא בפרשה

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תְּקַע בְּשׁוֹפָר גָּדוֹל לְחֵרוּתֵנוּ

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ויחרדו כל העם אשר במחנה 

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שפרו מעשיכם 

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החליף את אביו | צפו

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ויעבירו קול במחנה

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את ה' אני ירא

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