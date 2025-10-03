במעמד התשליך שערך האדמו"ר מצאנז ז'מיגראד על גדות נהר הירקון, הרעיד הרבי את הדגים שבים ואת החסידים הרבים ע"י תקיעת השופר כפי מנהג אבותיו הקדושים | פרחי החסידים הציבו במקום מבעוד מועד סטנדר ומפה כיאה והאדמו"ר השליך את העוונות יחד עם כל החסידים שחזו במעמד (חסידים)
ערב ראש השנה, סקירה מיוחדת על ששת השופרות ששימשו את מרן האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע לאורך השנים - וחלקם הגיעו מדורות הוד קדומים | איך הועברו לידיו, מתי השתמשו בהם לאורך הדורות והיכן הם שמורים כיום? (מגזין)
שגיאות נשימה, שופר של פרה וטיפים שכל בעל תקיעה חייב להכיר: ערב ראש השנה, משדר מיוחד של 'כיכר השבת', מגיש לכם את המדריך המלא לימים הנוראים, בהגשת יוסי עבדו ובהשתתפות הרב מרדכי שפירא והרב אילן אריכא | ובתוכנית: כך תתקעו בשופר כמו מקצוענים בלי לזייף, מה חייבים לדעת על השופר לפני יום הדין? למה בכי של תרועה עשוי להציל אתכם מצרות? והצצה נדירה למסורות התקיעה של עדות ישראל | צפו בתוכנית (ראש השנה)
האדמו"ר מזוועהיל ערך אמש 'לחיים טיש' במעון הקודש של זקינו הרה"ק רבי שלומק'ה מזוועהיל זי"ע, בשכונת 'בית ישראל' בירושלים, לרגל יומא דהילולא של הרה"ק המגיד מזלאטשוב | בטיש הייחודי השתתפו התורמים הנכבדים למגבית "בנפשו" להוצאת ספרי הקודש של האדמו"ר בעל ה'משנת שלמה', המה זכו בהמשך לקבל 'שופרות' מידי האדמו"ר כמחווה מיוחדת (חסידים)
הפוסק הגאון רבי בנימין חותה בשיעור מיוחד על כל הלכות תקיעת שופר - עם הדגמה מעשית על מספר הקולות ושיעורן | בנוסף, הרב מסכם את הלכות ההכנה מיום טוב ראשון ליום טוב שני | צפו בשיעור המלא שנמסר בכולל "חזון עובדיה" במושב בן זכאי (יהדות)
במלאות 83
שנה לעקדתו של הקדוש
רבי משה בצלאל אלתר זצ"ל
הי"ד
מגור – כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו
של צדיק וקדוש אחיו של הרבי ‘האמרי-אמת’
מגור, שהיה לאות ומופת בחצר הקודש |
על ענוותנותו ופרישותו
שהלהיבו לבבות בשנות השואה |
"בלתי לה’ לבדו"
(יהדות ואקטואליה)
פרסומים אודות כלי תקשורת חדש הביאו אותנו להגיע לעורך | מי עומד מאחוריו ומה האג'נדות הסמויות של מי שמתיימרים 'לא להיות שופר של אף אחד' | למה הם חושבים שלא צריך רב והאם העיתון בכלל מיועד למגזר החרדי? (דבר ראשון)
ילדי החמד שהגיעו לגיל חמש בתלמוד תורה 'דרכי אבות' דחסידי צאנז בנתניה, זכו לזכיה מיוחדת בהופעתו הכבודה של האדמו"ר מצאנז, למעמד ה'חומש סעודה' שנערך לכבודם. זאת משום שגם לאדמו"ר יש נין בכיתתם שחגג את החגיגה | במהלך המעמד תקע אחד המלמדים בשופר גדול לסימן "בניסן נגאלו - ובניסן עתידין ליגאל", ובהמשך חילק האדמו"ר חומש ויקרא לכלל ילדי החמד שעברו לפניו כבני מרון (חסידים)
תיעוד מרהיב מרחובותיה של העיר בני ברק: ילדי העיר יצאו לסיור בחנויות ה'שופרות' בעיר, ובדקו מקרוב אחר השופרות השונות החל משופר תימני, ועד השופר הרומני וההונגרי, בכל מקום תקעו לפניהם בעלי השופרות, מה שבטוח, שהילדים וודאי התעוררו לתשובה אחר כל התקיעות ששמעו במהלך היום (חרדים)
תקיעת שופר - המצווה החשובה ביותר בראש השנה, מדוע יש להדר אחר שופר של איל דווקא? | מי הוא ה'איל' והאם יש להדר אחר קרנו הימנית? | מה הדין בשופר של תיש או עז והאם השופר התמני יסודו בטעות או שמא הוא מהודר יותר מכל השופרות? | השופר התנ"כי ככלי מלחמה ותקיעת השופר של הרבי החסידי שהכריעה את בונפרטה (יהדות)
הגר"י אדלשטיין, שהחליף את מקום אביו - ששימש כתוקע בישיבת פוניבז' במשך 80 שנים, הגיע אל מעונו של ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי, המשמש כ"מקריא", כדי להראות את השופרות ולערוך חזרות | "כיכר השבת" עם תיעוד מיוחד וחגיגי (עולם הישיבות)
"הנה האפר,
הנה המזבחות!
ואם יש צורך בשופר,
זה רק לשפר את מעשינו"
| מסכת מסירות נפשם של יהודים על מצוות תקיעת השופר שנשמעה בתנאים בלתי
אפשריים |
כיצד הם השיגו שופר
לכתחילה בימי אופל | הקריאות שבקעו רקיעים
מפיהם של אלו שלא מצאו שופר |
שומע קול תרועת עמו...
ברחמים (יהדות)