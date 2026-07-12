עורכת הדין סיון סופר הגישה תביעה נגד שופרסל וחברת הביטוח כלל, בטענה כי קופאית לעגה לנכותה, חיקתה את צליעתה לעיני לקוחות וקיללה אותה במהלך קנייה בסניף "יש חסד" בבארות יצחק. ברשת, כך נטען, קיים תיעוד ממצלמות האבטחה של האירוע (משפט)
אברומי לינשה חזר אל החנויות לשמוע את דעתם של הצרכנים על המאבק בין הרשתות נד העלאת המחירים • האם המאבק מוצדק? מה הפתרון? האם הם מצאו תחליפים לחוסרים במדפים ועל מה הם לא יוותרו בשום מחיר? • וגם, נתונים מדהימים על ההפסדים בעקבות המלחמה (הכלכלית)
המאבק ביוקר המחייה הבלתי-נסבל בישראל: בחברת תנובה החליטו לפני תקופה על העלאת מחירים במספר רב של מוצרים, בשופרסל הודיעו כי הם מסירים חלק ממוצרי החברה | היום, שופרסל התקפלה והמחירים של מוצרי תנובה יתייקרו - אך לא כולם | כך שופרסל "נוקמת" בתנובה (חדשות, כלכלה)