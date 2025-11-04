בעקבות מחסור חריג במטילי כסף, עלויות הכסף בלונדון זינקו לשיאים ולאחר מכן קרסו במהירות, כשהתאחדות של סוחרים ושחקנים גדולים נאלצו להבריח מתכות מעבר לאוקיינוס ולהביא לייצוב השוק | איגוד שוק המתכות בלונדון שוקל פרסום נתוני מלאי עדכניים לעתים קרובות יותר, כדי להתריע מראש לפני מצבי קיצון נוספים (כלכלה)
23 מדינות יצואניות מחזירות לשוק 548 אלף חביות נוספות ליום, בשלב האחרון של ביטול קיצוצי 2023 על רקע לחצים אמריקאיים ותחרות גוברת על נתחי השוק הגלובלי | הצעד עתיד לשמר את מחירי הנפט ואולי אף להוזיל אותם (כלכלה)
ארנק ביטקוין מתקופת הכרייה המוקדמת, שלא נגעו בו מאז 2011, העביר כמעט 4,000 ביטקוין בשווי כמעט חצי מיליארד דולר – צעד שמעורר ספקולציות על זהותו של המחזיק ועל כוונותיו, ומוסיף לחץ לשוק במקביל לשיא מחירי המטבע (כלכלה)
תקיפה רוסית במזרח אוקראינה עלתה בחייהם של שישה עשר בני אדם - בהם ילד | בסרטון ממצלמות אבטחה ניתן לשמוע את נהמת הטיל שעושה את דרכו לעבר העיר ולאחריו נצפה פיצוץ אדיר מלווה בפיצוצי משנה | זלנסקי תיאר בטלגרם את ה"רוע הרוסי" שתוקף אזרחים תמימים כלשונו (בעולם)
כבר למעלה מ-40 שנים, איש היישוב הישן, הרב שעיה רוטמן, עושה סיבוב עם חצוצרה ביד, בכל ימי השישי הקצרים של שעון החורף | ר' שעיה, מזכיר לכל בעלי העסקים שהשקיעה מתקרבת וצריך לסגור את החנויות | צפו בתיעוד (חרדים)
חיים גולדברג, שליח 'כיכר השבת' לאומן, יצא לשהות בסמוך לציונו של רבי נחמן מברסלב בראש השנה, ומגיש גלריה ראשונה מהטסים בשדה התעופה, האגם והמתבודדים, התפילות ביער והקניות לשבת קודש בשוק המקומי • צפו בתיעוד (חדשות)