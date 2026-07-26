אתר 'כיכר השבת' מציג את הפרק המעשי הראשון במיזם הלאומי "פרויקט 0" • משה מנס ירד אל ספינת החילוץ של השיטור הימי במחוז מרכז, לשיחה עם המפקדים על הפיזיקה האכזרית של הים • המלכודת השקטה - "זרם הפריצה", הסכנה של מזרני הים ברוח מזרחית, והתחנונים של המפקד לבני הישיבות: "הנחיות הבטיחות נכתבו בדם - אם אין מציל, אל תיגעו במים!" • צפו עכשיו (חרדים)
סרטון ויראלי חושף את שיטות האימון הקיצוניות של משמר החופים בדרום קוריאה, המדמות סערה בלב ים בתוך בריכה סגורה | האם דווקא שחיית חזה, שנתפסת לעיתים כאיטית, היא הנשק הסודי של המחלצים בלב הגלים הסוערים? (חדשות בעולם)
לא צריך הרבה בשביל להתחיל שינוי משמעותי | מחקר בו השתתפו למעלה מ-22,000 מבוגרים גילה כי גם 5 דקות ביום עוזרות למניעת סרטן | אלו התרגילים שאתם יכולים לעשות בבית ו-20 המלצות לאירובי | וגם, למה כל כך חשובה שינה טובה ואיך תשיגו אותה? (בריאות)