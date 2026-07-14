במשך מספר שנים נוצר מצב אבסורדי בתחום השחיטה - בית הספר לשחיטה של הרבנות נסגר ושוחטים חדשים לא מתמנים, מה שיוצר מצב אבסורדי שפוגע בפרנסה של שוחטים שמעוניינים לעבוד בחו"ל ואף בצרכני הבשר הכשר | בשל כך הוגשה עתירה חריפה לבג"ץ; "הגיעו מים עד נפש – זו הפקרה שתפגע בציבור המסורתי וחילול השם", נמסר מטעם השוחטים | כל הפרטים (חדשות)
גמרא, רש"י, תוספות – ומראה עיניים: כל מי שזכה אי פעם לצלול אל נבכי מסכת חולין יודע כי הלימוד המרתק מפגיש את הלומד עם עולם שלם של מושגים, הלכות מורכבות ומבנים אנטומיים הדורשים הבנה מעמיקה ויסודית | השבוע, לקראת תחילת לימוד 'פרק אלו טרפות' במסכת חולין במסגרת הדף היומי, התכנסו תושבי בני ברק לחזות מקורב אחר כל סדרי והלכות השחיטה | צפו בגלריה (חרדים)
ברבנות הראשית לישראל יצאו במכרזים חדשים לצורך גיוס צוותי שחיטה מהארץ ומחו"ל - למערך השחיטה ברחבי העולם| הרקע: עד כה תהליך ההכשרה לתפקיד היה מסובך וקשה, וכעת יכולו ראשי צוות מכשרויות פרטיות לעבר הכשרה מהירה - שתכניס אותם למעגל ראשי הצוות של הרבנות, תוך זמן קצר (חדשות, חרדים)
בעקבות נח ובדיקת סימני הבהמות והחיות שנכנסו לתיבה, נעסוק השבוע בסימני העופות והבהמות ובשאלה כיצד מבדילים בין עוף כשר לעוף לטמא, ובין בהמה כשרה לבהמה לטמאה | חלק מהראשונים סברו שידיעת סימני הכשרות לא תמיד מספיקה כדי לקבוע שחיה מותרת באכילה, והצריכו מסורת שאכלו בהמה זו בעבר. קביעה זו משפיעה בין השאר על השאלה, האם מותר לאכול ג'ירפה (פרשת השבוע)
ערב יום הכיפורים ערך ראש ישיבת 'מאור התלמוד' הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, חבר המועצת הליטאית, את מנהג הכפרות בתרנגול - ולאחר מכן נכח במעמד השחיטה וקיים מצוות כיסוי הדם | צפו בתיעוד הנדיר (עולם הישיבות)
שעות ספורות לפני יום הדין, בתוכנית מיוחדת הודגמו סדר מלקות וארבע מיתות בית דין באולפן | הרב יצחק ואחנון, יו"ר 'קודשא", ביצע את הכפרות והדגים את בדיקת כשרות העוף הקריטית אחרי השחיטה | "זֶה חֲלִיפָתִי, זֶה תְּמוּרָתִי, זֶה כַּפָּרָתִי. זֶה הַתַּרְנְגוֹל יֵלֵךְ לְמִיתָה, וַאֲנִי אֵלֵךְ לְחַיִּים טוֹבִים, אֲרֻכִּים וּלְשָׁלוֹם" (יום כיפור)
הליכוד או היועמ"שית? החרדים מאיימים שוב באקדח הריק - פרישה מהממשלה | מה יעלה בגורלם של אלפי חביות היין בקרעסטיר? | עוקץ בנתב"ג: צעיר חרדי שילם 320 ש"ח עבור נסיעה לבני ברק | מסע לאורוגוואי: האדמו"ר נסע לפקח על השחיטה יחד עם בכירי מערך הכשרות | מנהיגי עולם התורה: אלפים עלו לציונם של מרנא החזו"א והאבי עזרי (מעייריב)
סערת השחיטה הכשרה בקנדה והקשר למשרד החקלאות הישראלי | האדמו"ר נחת בישראל ומיהר לנחם אבלים | דו"ח מרתק על פעילות הרה"ר | השיר שהולחן לחתונת בן ראש ישיבת תורה בתפארתה | חנוכת הבית בגשם שוטף באנגליה (מעייריב)
מומחה הכשרות רבי משה נחשוני הגיע לסיור מיוחד במשחטה בקו השחיטה שתחת פיקוח כשרותו המהודרת, כינס את השוחטים ועקב מקרוב אחר סדרי השחיטה ומהלכה במטרה לעמוד על כך שהיא מתבצעת על פי כל ההידורים והחומרות שחידד בפני השוחטים (חרדים, כשרות).
בבני ברק נפרדו השבוע מהרה"ג רבי יוחנן עידאן זצ"ל שהלך לעולמו לאחר שחלה במחלה ל"ע | הנפטר היה ידוע כבקי גדול בשחיטה והיה ממקורבי גדולי ישראל בכל שאלה הקשורה לאיסור והיתר | לפני חמש שנים שיכל את בתו מרים ז"ל (דיין האמת)
כל מה שקורה מאחורי הקלעים בעימות בין בן גביר והחרדים, ההיערכות החוקית למתווה "מירון תשפ"ד", הילדים שצפו בבני ברק בכבש שחוט, הכנסת ספר התורה בקהילה הליטאית בפרדס כץ והשירה המצמררת בהלוויית הנער הקדוש בנימין מבנימין (מעייריב)
בית הדין האירופאי לזכויות אדם בעיר שטרסבורג פסק היום כי מדינת בלגיה רשאית להגביל את השחיטה הכשרה ללא הימום, וכי אין בכל פגיעה בחופש הדת של היהודים ולהבדיל המוסלמים | נשיא וועידת רבני אירופה הרב פנחס גולדשמידט הזדעק: "זכויות בעלי חיים חשובות יותר מזכויות אדם" | כל הפרטים על הפסיקה והמשמעויות החמורות מאחוריה (בעולם)
רבה של ירושלים הראשון לציון הגרש"מ עמאר, מפרסם היום מכתב שבו הוא מבקש להסיר את הספיקות ולהבהיר, כי הכשרות שלו על בשר של העדה החרדית, היא רק על הבשר הנשחט על ידי חברת 'וול דאן' בישראל ונמצא תחת כשרות הבד"ץ העדה החרדית (כשרות)
בצל הקשיים שמערימה בלגיה על נושא השחיטה, בעיתון המרכזי במדינה פורסם מאמר ארוך של פילוסופית הקורא לאסור את ברית המילה בחוק ולקבוע עונשי מאסר למי שיבצע את מצוות המילה | חבר פרלמנט ל'כיכר': "זאת תהיה קטסטרופה" (עולם)
בשורה משמחת לציבור צרכני הבשר למהדרין מן המהדרין. משלחת מיוחדת של בד"ץ 'בני ציון' בראשותו ובפיקוחו של הגאון הגדול רבי בן ציון מוצפי ובפיקוחו של רב הכשרות הגאון רבי יורם בן סעדון, יצאה בימים האחרונים לפרגוואי שבדרום אמריקה לשחיטת בשר בכשרות המהודרת של בד"ץ 'בני ציון' (כשרות)
הסיבה שבגללה לא כולם יכולים לעסוק בתחום היא כי מדובר על תחום לא קל. לעסוק בשחיטה או במהילה זה לא דבר נעים, יש כאלה שכל הפעולה גורמת להם לחרדות. אך תזכרו כי חובה שיהיו אנשים שיעסקו בתחום הזה כדי שיהיה ניתן לשמר את מנהגי היהדות. קורס מוהלים ושחיטה יאפשר לכם לקבל את ההכשרה המתאימה כדי לעסוק בעולמות האלה (לימודים)