קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לקראת שבת בין הזמנים: שחיה בבריכה בשבת - כל מה שצריכים לדעת הלכה למעשה • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
'כיכר השבת' בפרק הדרכה קריטי במיזם הלאומי "פרויקט 0" • משה מנס ירד אל קו החוף למפגש מציל חיים עם יהודה פרנקל ואנשי מגן דוד אדום • ניפוץ המיתוס המסוכן של לחיצות על הבטן, הדרך הנכונה לזהות חוסר נשימה ב-5 שניות, ואיך כל אחד מאיתנו יכול להפעיל דפיברילטור ולהציל חיים עוד לפני הגעת הניידת • "אל תפחדו, אתם הידיים והלב שמזרימים דם למוח!" • צפו (פרוייקט 0)
'כיכר השבת' עם פרק אנשי הים במיזם הלאומי 'פרוייקט 0' • משה מנס יצא אל קו המים לפגוש את המצילים הוותיקים ואת המומחים בחוף • מסקירת הבורות והחול הרטוב בשחר, דרך אשליית "הפינה השקטה" ועד שעת השין שבה חובה לצאת מהמים • "לא מספיק לחשוב שאתה יודע לשחות - צריך לדעת!" • צפו (פרויקט 0)
הפרק השני במיזם הלאומי "פרוייקט 0" של 'כיכר השבת' • משה מנס, בעצמו צוללן חילוץ ביחידה, ירד אל קו המים למפגש אמיץ וגלוי לב עם סגן מפקד יחידת מצולה של זק"א ת"א, דרור גילת • מלכודות המים המתוקים בנחלים, היריעות החלקלקות במאגרים, הפיזיקה של הזרם החוזר ונס ההצלה המטורף בנחל הירקון הגועש • "השלטים נכתבו בדם! אין מציל - אין כניסה למים!" • צפו (חרדים)
טיסה שגרתית במטוס קל בהאיטי הפכה באחת לדרמה כאשר המטוס נאלץ לנחות נחיתת חירום על המים | המטוס, מדגם ססנה 402B של חברת ZED Airlines, היה בדרכו מקאפ-האיסיין שבצפון מזרח האיטי, לעיר הבירה פורט-או-פרנס | התקרית התרחשה אמש בסביבות 11 בבוקר | חברת התעופה דיווחה, באמצעות הצהרה, כי הטייס ושני נוסעים היו על הסיפון, שיצאו ללא פגע לאחר התקרית | "למרבה המזל, לא היו אבדות בנפש להתאבל עליהן," נמסר בהצהרת החברה | כך זה נראה (תעופה)
ימי בין המצרים: מידי יום מתארח הרב יעקב סיני באולפן 'כיכר השבת', ומגיש את פינת ההלכה, עם הדרכות ושאלות מעשיות • ים או בריכה: מותר או אסור, והאם מי שהלך לפני י"ז בתמוז יכול להקל יותר? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
נהר הסיין נפתח לשחייה לראשונה מזה 100 שנה לאחר שהרשות העירונית ניקתה את הנהר הפריזאי המיתולוגי | המהלך התאפשר לאחר שצרפת אירחה את האולימפיאדה בקיץ שעבר, לצורך כך נאלצה הרפובליקה להכשיר את הנהר לשחיית הספורטאים, פעולה שארכה חודשים ארוכים (חדשות, בעולם)
עונת הרחצה מתחילה ועמה אירועי הטביעות הרבים, בניגוד למקובל לחשוב אין כזה דבר מערבולות ויש מה לעשות • בטור מידע חשוב מגיש צולל החילוץ משה מנס את הכלים להתמודדות בכל מקרה (בתקווה) שלא יקרה • לא נכנסים אם אין מציל (חרדים, תיירות)