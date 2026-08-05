עיראק ממשיכה לחקור את אחת מפרשיות השחיתות הגדולה בהיסטוריה שלה, כאשר בחיפוש בביתו של סגן שר לשעבר שהושם במעצר נמצאו מאות אלפי דולרים בחביות במזומן וארבעה קילוגרמים של זהב | בסוף החודש שעבר דווח על סכומי עתק שנמצאו אצל בכירים נוספים (בעולם)
סגן ראש עירייה בשפלה, עומד במוקד פרשת שחיתות חמורה שנחשפה היום עם הגשת כתב אישום נגדו ונגד שישה נאשמים נוספים, המייחס להם הטיית מכרזים במיליוני שקלים, ניגודי עניינים חריפים והלבנת הון. הפרשה, שנחקרה על ידי יחידת להב 433 (חדשות)
ראש הממשלה בנימין נתניהו יוצא במתקפה חריפה נגד בית הדין הפלילי הבינלאומי, מכנה אותו "מוסד מושחת" וקורא לסגירתו. נתניהו הדגיש כי ישראל מנהלת מלחמה צודקת נגד ארגון טרור וכי ההאשמות נגד המדינה ונגדו הן "אבסורדיות וחסרות בסיס" (פוליטי מדיני)
חשיפות חדשות אודות מינויו של פיטר מנדלסון לתפקיד שגריר בריטניה בוושינגטון מסבכות את ראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר | לאחר החשיפה על פוליגרף בו נכשל הפוליטיקאי הבריטי לפני שנכנס לתפקידו, מתברר כעת כי גם ראש הממשלה התנהל באופן בעייתי במיוחד (חדשות)
בעוד פדרו סאנצ'ס מוביל קו אנטי-ישראלי חריף, הוא ורעייתו מסתבכים בפרשות המטלטלות את שלטונו ומגיעות עד לבית הדין בהאג | תלונה על פשעי מלחמה לצד חקירות שחיתות מעמידות את ראש הממשלה הספרדי במרכזו של מאבק משפטי ומוסרי חסר תקדים (חדשות בעולם)
שוטרי להב 433 עצרו קצין בשב"ס ושני אסירים בחשד לעבירות שחיתות בתום חקירה סמויה שהתנהלה בחודשים האחרונים | הקצין, שמכהן כמפקד אגף באחד מבתי הכלא בארץ, חשוד כי "חבר לגורמים עבריינים ובתיווכם העניק לאסירים שעליהם הוא מופקד הטבות שונות בתמורה לטובות הנאה שלקח מהם ומאחרים" (משטרה)
חשד לשוחד בחירות חמור: שופט העליון עופר גרוסקופף בהחלטה דרמטית שמטלטלת את הרשויות בעכו. תוצאות האמת בוטלו אילו "טובות הנאה" חולקו למצביעים, ומה קבע בית המשפט על המערכת שזועזעה? כל הפרטים על פסק הדין שמחזיר את התושבים לקלפיות (בארץ, משפט)
תלמידי נהיגה חרדים מדווחים על תחושת אפליה מובנית במבחני הנהיגה. בוחן שתועד משחק בטלפון הכשיל נבחן. בטסט על אופנוע בירושלים: החילוני החליק ועבר – החרדי שנסע מאחוריו נכשל ללא סיבה | הרב מנחם שמרכז את התלונות: "הפסד של עשרות אלפי שקלים ועוגמת נפש אדירה" | תגובת משרד התחבורה: "כל תלונה נבדקת ומטופלת" | צפו (חדשות תחבורה)
המשטרה עיכבה הבוקר ראש עיר גדולה בדרום בחשד שביצע עבירות שחיתות חמורה | במרכז החקירה: חשד למעילה של מיליוני שקלים של ראש העיר, ובכירים נוספים בעירייה - באמצעות קרן קהילתית | מדובר באחת הערים המופגזות ביותר במלחמה, שקיבלה תרומות רבות בעקבות המצב (בארץ)