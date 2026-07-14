השבוע באולפן: התזונאי שעושה סדר במיתוסים וגרפולוג שחשף את סודותיו של המגיש בשידור חי | פינת פאנצ'ים ברוח ימי בין המצרים, ומדריך הישרדות ויראלי שכל מפגין פוטנציאלי חייב להכיר | וגם תיעוד מפתיע של עריק שמצליח לשבור קירות (דבר השבוע)
במשך שנים היא הייתה הכתובת לכל תלמידה במצוקה והעמוד התומך של הבית | אבל כשדווקא היא נזקקה לחסד, חני לוין גילתה שהמחסום הכי קשה הוא לא המחלה הנדירה – אלא המוכנות "לשחרר" ולתת לאחרים להיכנס פנימה | סיפור על ענווה, עוצמה יהודית ועל השיעור שלמדה בין כותלי הבית (מגזין)
אלפים צעדו הערב (ראשון) בתהלוכה ברחובות בני ברק בשיכון סאטמר, לרגל שחרור עריקים ממעצר, כחלק מהתהלוכה התקיימו גם ריקודים המוניים | במקביל, גם במודיעין עילית נערכה תהלוכת ענק לכבוד הבחור בנימין קרייף ששוחרר ממעצר | קרייף מישיבת דרכי חיים, שוחרר מהכלא הצבאי לאחר כשלושה חודשי מאסר ומעל 50 יום בבידוד | התהלוכות לוו בריקודים ובהמון חוגג, כאשר 'חתני האירוע' נישאו על הכתפיים וקיבלו ליווי ברכבי פאר | תיעוד ענק (חרדים)
אזרח ארה"ב אמיר אמירי, שהוחזק בשבי הטליבאן באפגניסטן, שוחרר לחופשי באמצעות תיווך קטארי | אדם בוהלר, שליחו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ביקר באפגניסטן | קטאר גם סייעה לשחרר בני זוג בריטיים, שנכלאו באפגניסטן למשך שמונה חודשים והחודש שוחררו מהכלא בקאבול (בעולם)
אנחת רווחה בקרב אלפי חסידי בעלזא, עם הישמע הבשורה המרנינה כי האדמו"ר מבעלזא שוחרר מבית החולים הדסה עין כרם בירושלים לאחר שבוע של אשפוז | החסידים ממשיכים בתפילות לרפואתו השלמה, וקבלת הקהל תושהה בתקופה הקרובה (חסידים)
אלפים הגיעו הערב לכיכר החטופים בקריאה לממשלה לשחרר את כל החטופים, בתום העצרת, המשיכו האלפים בצעדה עד שגרירות ארצות הברית והכריזו: "עכשיו זה הזמן! אנחנו לא נסתפק ב-8 חטופים, לא ב-10 או ב-49. אנחנו רוצים את כל 50 החטופים והחטופה, זו השעה לסיים את המלחמה בתמורה לכל החטופים"
שחרורו המיוחל של עידן אלכסנדר צפוי להתקיים בעזרת השם בשעות הקרובות | ישראל תפסיק להפעיל ריגול בעזה ולא צפוי להתקיים "טקס שחרור", כאשר התיעודים שיצאו יהיו בשליטת חמאס | ב-CNN דווח, כי חמאס מצפה אחרי "המחווה" שעשה עבור האמריקנים, להיכנס למשא ומתן שיוביל להפסקת המלחמה (חדשות בארץ)
הערב בתכנית 'דבר ראשון': ראש הישיבה על הרגעים המרגשים ביער בו נטבחו הילדים היהודים | תיעוד היסטורי ממלחמת העולם השנייה | מה אתם לא יודעים על האינטרסים של יועץ המשכנתאות שלכם? | התאגיד הסיני שמעלה את מחירי מוצרי החלב בארץ | איך זה שלכל הכתבים יש פרסום ראשון? | וגם: הצד האפל של זריקות ההרזיה הפופולריות (דבר ראשון)
בהחלטת השופטים נרשמה גערה במשטרה שמיהרה לעצור חרדי עם שלט כנגד היועמ"שית בעוד שמקרים דומים בהם מפגינים נשאו שלטים מסיתים נגד גורמים אחרים לא נחקרו ואף לא נעצרו: "צודק המשיב בטענתו לאכיפה בררנית" (חרדים, משטרה)