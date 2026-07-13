מפגש מיוחד התרחש בירושלים כאשר מתנדבי איחוד הצלה נפגשו עם האיש שהצילו את חייו לאחר שאיבד את הכרתו | הוא סיפר לחובשים במפגש כי נס ההצלה שלבו שב לפעום התרחש ב-לב' בעומר | הכוננים התרגשו מאוד לראותו בריא ושלם ולשמוע ממנו ששב לאיתנו הראשון (בארץ)
בחודשים האחרונים 'השטיבלך' המרכזי בעיר טבריה, המוכר גם לאלפי המטיילים - לא ידע מנוח, בשל מאבקים בין הגבאים למתפללים בנוגע ל"ברכת כהנים" | המאבקים הובילו לסגירתו של השטיבלאך ומתפללים נאלצו לעמוד ברחוב תחת שמש קופחת | ציבור המתפללים פתח מתחם שטיבלך חדש | חשיפה (חרדים)