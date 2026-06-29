שני נערים נקלעו למערבולת בנחל הגועש סמוך לעיר התורה והחסידות • אחד הנערים ניצל בנס והזעיק עזרה; חברו נעלם בתוך המים הגועשים • יחידות החילוץ המיוחדות 'להבה' ולוחמי האש פועלים במירוץ נגד הזמן לאורך תוואי הנחל • "כל רגע הוא קריטי" (בארץ, חרדים)
בתיעוד מסכר בית זית לפני זמן קצר, נשמע המדווח מטעם כבאות והצלה אומר: "הוא גולש בעוצמה, כל האגם עצמו מלא וכל הזרימות הללו יורדות לנחל שורק ומשם לכיוון בית שמש, שיספגו את הזרימות המטורפות" | צפו (חדשות בארץ)
לאחר יומיים רגועים, השירות המטאורולוגי פרסם "אזהרה אדומה" מפני רוחות עזות וחריגות שיפקדו את ישראל משעות הערב, הלילה ובמחצית הראשונה של מחר | משבי הרוח באזור החוף עשויים להגיע למהירות של עד 110 קמ"ש, מה שיכול לגרום לשיבושים בטיסות | בנוסף, יש צפי להצפות ושיטפונות משמעותיים (בארץ)
מזג האוויר הסוער משתק את הדרום והמרכז: אדם נסחף בזרם העוצמתי סמוך לנחל שורק ונאחז בענפים כדי לשרוד. כוחות הצלה פעלו בשטח בתנאים קשים, בזמן שצירים מרכזיים נחסמו לחלוטין בשל הצפות ושיטפונות. צפו בתיעוד: הנחל שהפך למלכודת מוות (בארץ)
מזג האוויר ימיך להיות קר ברוב האיזורים, סכנת שטפונות בדרום וקרה קפואה בלילה: הגשם יימשך היום וייחלש בצהריים. מפלס הכנרת ממשיך לעלות בעקביות, בעוד בסוף השבוע צפויה הפוגה עם טמפרטורות ממוצעות וטפטופים קלים בצפון ובמרכז (_בארץ, מזג האוויר)
גל הגשמים החריג שפקד את ישראל בימים האחרונים ממשיך לגרום לזעזוע במערכת המוניציפלית, ובצד השני של המתרס נמצאים אלפי תושבים ובעלי עסקים שנפגעו מהצפות חמורות | משרד עורכי דין ויצמן, בראשות עו"ד יוסף ויצמן ועו"ד אהרון בלום מנהל מחלקת נזיקין של המשרד, מדווח על הצפה מסוג אחר לגמרי: הצפה של פניות, תביעות ובקשות לייצוג משפטי נגד עיריות ברחבי הארץ.
רוצים ללכוד שיטפונות, לבקר בים הסוער? זו הדרך הבטוחה עבורכם | חוקר הדליקות לוקח אותנו אל אסון הכרמל בה כמעט נפגע בעצמו | דיווח ממוקדי אירועי הסופה 'ביירון' עם רשות הטבע והגנים | ועוד תוכן טוב ומשובח • צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)
תיעוד עצוב מסרי לנקה הראה פיל שנאבק על חייו במהלך השיטפונות הקיצוניים שפקדו את המדינה בימים האחרונים |בכפרים ברחבי המדינה האסיאתית משתמשים תושבים בכלים כדי לפנות בוץ ולחפש גופות של קרובי משפחה וחברים (בעולם)
גשמי קיץ עוצמתיים שטפו את הונג קונג וגרמו לשטפונות היסטוריים במחוז השייך לסין | בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות ניתן לראות את זרמי הביוב שעולה על גדותיו, ואזרחים נואשים למצוא קרקע יבשה | תיעוד (חדשות)
גשמי הקיץ גרמו בימים האחרונים להצפות ומפולות בוץ באזור בייג'ינג, הבירה הסינית | לפי הדיווחים, לפחות ארבעה בני אדם נהרגו ושמונה נוספים עדיין נעדרים, אלפי תושבים נאלצו לעזוב את בתיהם בעקבות ההצפות והמפולות (חדשות, בעולם)