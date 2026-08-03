אחרי חודשים ארוכים שבהם הצרכנים התרוצצו בין המקררים הריקים, בשורה משמחת מגיעה מהמחלבה: תנובה מדווחת על פתרון התקלה המורכבת באלון תבור. החברה צפויה להגדיל משמעותית את האספקה כבר השבוע, ולהחזיר את המוצרים למדפים ברשתות השיווק (בארץ)
המכירה התקיימה במשרדי 'שטראוס' שבפתח תקווה, בהשתתפות מנכ"ל שטראוס ישראל רענן קובלסקי, לאחר שחתם על שטר מכירת חמץ המייפה את כוחו של בד"ץ 'העדה החרדית' למכור את החמץ של מפעלי ומשרדי שטראוס וערך קניין כדין (חדשות האוכל)
במקרים נדירים זוכות חברות ברחבי העולם לפרסום אותנטי מהשטח - מבלי להוציא אפילו שקל אחד | הדוב שצילם את עצמו סלפי, האייפון שנפל מגובה של יותר מ-4,200 מטרים, השמלה של נסיכת ווילס והטורטית של ברגותי | כך זה קרה (מעניין)
ענקית המזון שטראוס עלית הודיעה היום (חמישי) על העלאות מחיר של עד 16% למוצרים בתחומי הקפה, השוקולד, מאפים וחטיפים | בחברה מנמקים את העלאות המחיר בשינוי במחירי חומרי הגלם בחצי השנה האחרונה | עדכון המחירים ייכנס לתוקף ב-1 ביולי (צרכנות)
דנונה פרו, מותג היוגורט האהוב והעשיר בחלבון מבית שטראוס, משיק מהלך חדשני המעצים את הרגעים הטובים של האימון הגופני וההנאה מהם. "לכל אחד יש את הרגעים הטובים באימון שאפשר ליהנות מהם ולהפיק את מרב התועלת" (חדשות האוכל)
ביממה האחרונה, בתוך פרק זמן של כמה שעות, שלוש מתוך חמש חברות המזון ומוצרי הצריכה המובילות בישראל; שטראוס, יוניליוור והחברה המרכזית למשקאות — הודיעו על העלאת מחירים | לצידם גם מחלבות גד הצטרפה ל"חגיגה" והודיעה על התייקרויות | ההתייקרויות הללו מצטרפות להודעות של תנובה וענקית היבוא דיפלומט בשבוע שעבר על עליות מחירים צפויות (צרכנות)
פסיכולוג מומחה על עשה ולא תעשה והתמודדות נכונה עם בשורות קשות | ראש מחלקת התחקירים בצינור על כתב התביעה של רשות התחרות | דוקטור צחוק על איך צוחקים למרות הקושי | למה ראש עיריית תל אביב מזהיר מפני האייפונים ודוימיו | מניפולציות המחירים (דבר)
מילקי, מותג המעדנים המוביל בישראל, משיק מהדורה בטעם מסטיק בזוקה: שכבת הפודינג בטעם מסטיק בזוקה ומעליה הקצפת הקלאסית והאהובה של מילקי | הטעם החדש נולד מתוך שיתוף פעולה בין שני מותגים שגדלנו עליהם, ומוכרים בכל בית ישראלי (חדשות האוכל)