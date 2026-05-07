בזמן שאירופה סוערת מאנטישמיות וגזירות על שחיטה וברית מילה, בשטרסבורג מציגים מציאות הפוכה לחלוטין; רב העיר, הרב אברהם וייל, בריאיון חג מיוחד ב'אולפן כיכר' מספר על ההכנות לחג שהחלו שבועות מראש, החיים היהודיים הגלויים והבטוחים, החיבור הנדיר בין חרדים למסורתיים, הסכנה שלגביה אסור לעצום עיניים ומה שהתרחש באמצע מוסף של ראש השנה • צפו בריאיון (סוכות)
מה שהחל בצעדי ריקוד בלתי מוסברים של אישה אחת בקיץ הלוהט של המאה ה-16, הפך בתוך שבועות להתפרצות המונית קטלנית שחשפה את שבריריות הנפש האנושית, את כוחן של אמונות קולקטיביות ואת האופן שבו מצוקה קיומית עמוקה יכולה להתפרץ דרך הגוף - תופעה שממשיכה לקבל ביטויים חדשים ומטרידים גם בעידן הרשתות החברתיות והבינה המלאכותית (פסיכולוגיה)
נציגי 46 המדינות החברות בוועדת השרים של מועצת אירופה, השתתפו באירוע הצדעה מיוחד של המועצה בשיתוף הקונסוליה
האמריקאית, בטקס נשא דברים סגן המזכ"ל ביורן
בורג שהבהיר: "דווקא
בימינו, נוכח עליית תופעות של אנטישמיות, עלינו לחדש את מחויבותנו. המאבק בשנאה
בכל צורה שהיא הוא חובה מוסרית וכך הבטחת חופש הדת וביטחונן של הקהילות" | תיעוד (חדשות בעולם)
בנאום מכונן ומרגש בפני מאות נציגי 46 המדינות החברות בנציבות
האירופית, אורח הכבוד הגאון רבי ישראל מאיר לאו, נאם נאום מרגש ואמר לנוכחים: "לא ייאמן ש-80 שנה
לאחר שחרור אושוויץ, העם היהודי עומד מול מתקפה אנטישמית בכל העולם ומדברים מלחמה.
אנחנו רוצים שלום ואוהבים שלום" | הגרי"מ לאו שיבח את גרמן זכרייב, תומך עולם התורה על פעולותיו ועל יוזמת 'יום השחרור וההצלה' (חדשות, העולם היהודי)
נציגי 46 מדינות החברות בוועדת השרים של מועצת אירופה, השתתפו
לראשונה באירוע הצדעה מיוחד של המועצה בשיתוף הקונסוליה האמריקאית לציון 'יום השחרור
וההצלה', שיזם הנגיד גבריאל גרמן זכרייב | סגן המזכ"ל ביורן בורג: "אני
אסיר תודה על ההזדמנות שזכיתי להיות חלק באירוע הזה ואף שהוא מעורר אותנו להיזכר
ברצח ששת מיליון היהודים הוא גם מכיל מסר של תקווה" | תיעוד וסיקור (חדשות, העולם היהודי)
האנטישמיות באירופה והמאבק על השחיטה הכשרה, הנערים חגגו בר מצווה בבתי הכלא, ה'ניחום אבלים' המיוחד של הגר"מ גריינמן, ראש הישיבה הישיש בקברו של אביו, השר מאיר פרוש מתכונן לאירועי ל"ג בעומר בצל המלחמה ושמות המאורסים הטריים (מעייריב)
47 נציגי מדינות החברות בנציבות האירופית, התכנסו לציון יום שחרור אושוויץ מידי המרצחים הנאציים | רבה של צרפת נאם ותקף בחריפות את המדינות: "גם בימי השואה וגם מאז יום שואת יהודי דרום ארץ ישראל - ככל שחלף הזמן, קמו מכחישי שואה רבים, כולל באקדמיה הנאורה, כדי לתלוש דפים מספר ההיסטוריה של האנושות, ולכן כאן המקום להעלות על נס את פועלו של ד"ר גבריאל גרמן זכרייב יוזם ומייסד "יום השחרור וההצלה". יום יחודי זה הנו אמירה נחוצה וזעקה של תודה לבורא העולם ותודה לכל הממשלות וחיילי בנות הברית שהיו שליחיו" | תיעוד וסיקור (העולם היהודי)
סגן נשיא הנציבות האירופית מרגריטיס שינאס בא לחזק את הקהילה היהודית ומוסדות החינוך בעיר שטרסבורג בצרפת והצהיר על מחויבות ונחישות מוסדות האיחוד לביטחונם ולתמיכה בישראל | רבה של שטרסבורג הגר"א ווייל שהיה ממארחיו הבהיר; "הוא הבטיח שמוסדות האיחוד עושים ויעשו כל שביכולתם למען השבויים בתיאום עם ישראל והאו"ם" (חדשות)