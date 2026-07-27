במקום עניבה או תכשיט יוקרתי, כוכב "הכרישים" קווין או'לירי הופיע לטקס חלוקת פרסים עם אחד מפריטי הספורט הנדירים בעולם תלוי על צווארו | הכרטיס ההיסטורי של שחקני הכדורסל המיתולוגים, שנרכש בכמעט 13 מיליון דולר, שובץ במסגרת זהב ויהלומים של טיפאני והפך לאחד האביזרים היקרים שנראו אי פעם (בעולם)
לא כל יום שעון יד הופך לכוכב מכירה פומבית. דגם נדיר במיוחד של יצרנית היוקרה השווייצרית F.P. Journe, שהיה שייך לכוכב הפוטבול טום בריידי, נמכר במכירה של סותביס בניו יורק תמורת 960 אלף דולר | המחיר לא רק עקף את ההערכות המוקדמות, אלא גם קבע שיא עולמי חדש לדגם הנחשק והנדיר (בעולם)
מחקר חדש חושף כיצד איזופודים ענקיים מעומק האוקיינוס משלבים גן חיידקי עם מנגנונים אפיגנטיים כדי להאט את חילוף החומרים – תגלית שעשויה לשנות את ההבנה שלנו על הישרדות בתנאים קיצוניים ואף להשפיע על הרפואה (בריאות)
ארקיע רשמה השבוע הישג משמעותי בקו הטיסות הישיר להאנוי, וייטנאם | הטיסה, שהמריאה מנתב"ג, נחתה ביעד בזמן שיא של 10 שעות ו-12 דקות – הזמן הקצר ביותר שנמדד אי פעם בקו זה בין שתי המדינות | הקיצור המשמעותי בזמן הטיסה התאפשר בזכות שימוש בנתיב הצפוני, מסלול אופטימלי שחוצה שורה של מדינות ומנצל תנאים נתיביים נוחים (תעופה)