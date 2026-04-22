בית המשפט המחוזי הטיל על בית החולים שיבא תשלום פיצויים בסך כ-3.5 מיליון שקלים ליולדת שנותרה נכה לצמיתות. השופטת קבעה כי הצוות התרשל בביצוע חובת הזהירות, התעלם מהימשכות הלידה במשך שעות ארוכות וגרם לנזקים קשים ובלתי הפיכים ששינו את חייה | מבית החולים נמסר: "נמשיך להעניק את הטיפול המקצועי, הבטוח והמיטבי ביותר לכלל מטופלינו" (בריאות, חוק ומשפט)
ניתוח חריג ומורכב התבצע בתחילת השבוע בבית החולים שיבא, אחרי שילדה בת שנה ושלושה חודשים הובאה למיון באמצע הלילה, כשהוריה חוששים שבלעה מחט | צילום הרנטגן חשף את החפץ החד בבסיס הריאה הימנית שלה, והוסר בהליך מורכב שנמשך דקות ספורות בלבד בבית החולים (בריאות)
שורדת השבי אליזבט צ'ורקוב הגיעה אתמול לבית החולים שיבא, אחרי שחרורה מהשבי בעיראק. היום היא קיימה שיחה עם ראש הממשלה נתניהו ותיארה את התנאים הקשים שבהם שהתה | צפו בתיעוד ראשון ומרגש שלה בבית החולים (בארץ)
המרכז הרפואי שיבא בתל השומר מתברג גם השנה במיקום גבוה בדירוג היוקרתי של "ניוזוויק" וחברת Statista | זו השנה החמישית ששיבא ניצב בצמרת בתי החולים הטובים והמתקדמים בעולם | בסך הכול ישראל עם חמישה בתי חולים ברשימה המונה 350 מרכזים רפואיים מרחבי העולם (בריאות)
החטופים גדי, אגם וארבל, צפויים לחזור הבוקר לישראל משבי החמאס, יחד איתם ישוחררו גם חמישה חטופים תאילנדים | ארבעה בתי חולים יקלטו את השבים ועוד שניים נוספים יישארו במוכנות גבוהה | תהליך השחרור צפוי להתבצע ממספר מקומות בתוך רצועת עזה (בארץ)
בעולם, ובשנים האחרונות גם בישראל, פועלים לפתח ולקדם את מערך התחבורה הציבורית, ולהכניס לסל הכלים את האוטובוסים האוטונומיים, בתקווה שאלו יחליפו בעתיד את כלל האוטובוסים ה'אנושיים' | האם האוטובוסים האוטונומיים אכן יחליפו את הנהגים, והאם הם בטוחים לנסיעה? יצאנו לדרך (מגזין כיכר)