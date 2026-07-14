תחקיר כיכר השבת: בכירים במשרד החינוך "הופכים שולחנות" כדי להתערב במחלוקת בין רבני העיר בית שמש | בכירי המשרד זימנו את מנהליו של סמינר מוביל בעיר לשימוע - ותגובתם על הפרשה מעוררת שאלות קשות | הפרטים המלאים מהסיפור נחשפים כאן לראשונה וצפויים להרעיד את המגזר החרדי • כל הפרטים (חרדים)
פאניקה ב'דגל התורה' ירושלים: ש"ס לוקחת שליטה, ב'יתד נאמן' תוקפים | כבר לא איחור, הברזה: שנה וחצי אחרי - נבחני הדיינות לא קיבלו את התוצאות | הרבנות הראשית מתערבת: אומרת Don't לאאורה ישראל | קרובי משפחות של יהודי איראן: יש מנותקי קשר | ראש ישיבת עוצם חיתן את בתו, התלמידים התחייבו לסיים מסכת (מעייריב)
העוול ההיסטורי וכאב הלב הבלתי נתפס של ההורים והבנות מאחורינו? על פי הנתונים שהגיעו לידי 'כיכר', רוב מוחלט של הבנות הירושלמיות משובצות לסמינר בשנה הבאה, אם כי נותרו מספר קטן של בנות שהחליט לערער | מאחורי ההצלחה השנה: הקמת 5 סמינרים לצד שינוי באסטרטגיית השיבוץ | הפרטים בפרסום ראשון (חרדי)