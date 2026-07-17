מסע הבריונות וההפחדה מצד גורמי האכיפה במשרד החינוך כלפי הסמינר הליטאי המוביל בבית שמש ובעד בת האיש המקושר נמשך - כשהפעם הלחץ מהתחקיר ב'כיכר' הוביל את פקחי המשרד לטעות קריטית שעשויה להגיע עד בית המשפט העליון • זימונים בניגוד לחוק, והמסר מההנהלה: "הולכים עד הסוף". וגם: איפה ש"ס נעלמה, כאשר ישנן בנות ספרדיות שעדיין יושבות בבית (חרדים)
כפי שנחשף לראשונה אמש ב'כיכר השבת', בהוראת הרב הבכיר של העיר מטעם דגל התורה, הגר"מ גולדשטיין, לא נפתחה השנה בכיתות ט' בסמינרים בעיר וזאת בשל בעיות שיבוצים | ח"כ גפני, בחר לפתוח את שנת הלימודים בעיר בית שמש והאשים במשבר את מפלגת ש"ס | כל הפרטים (חדשות חרדים)
פתיחת שנת לימודים סוערת כזו, העיר בית שמש לא זוכרת כבר תקופה ארוכה. לאחר שנושא השיבוצים עלה על שרטון ולא צלח, הסמינרים המרכזיים בעיר התאחדו ועלו למעונו של הרב הבכיר בעיר הגאון רבי מרדכי גולדשטיין, שהכריע, כי עד שהנושא לא יוסדר, שנת הלימודים לא תפתח | כל הפרטים (חדשות חרדים)
לאחר שנים של שקט יחסי בסוגיית הרישום לסמינרים בירושלים - לא עוד | לאור היחסים המתוחים בין דגל התורה לש"ס, מתפתח לו השנה קרב איתנים בסוגיית שיבוצן של 300 בנות בסמינרים | בעוד רבני ש"ס החליטו על השיבוץ של הבנות, ב'דגל התורה' יוצאים למאבק נגד ההתערבות הספרדית | יראה הציבור וישפוט (חרדים)
בעקבות ביטול השיבוצים בסמינרים בירושלים, כפי שדווח ב'כיכר השבת', בכירי הרבנים הספרדיים בירושלים התכנסו לכינוס סוער וחריג, בו הובהר, כי כיום, ציבור בני התורה הספרדי - איכותי יותר מהליטאי, ואין מה לחפש בסמינרים האשכנזיים | 'כיכר השבת' עם סיקור הכינוס ותיעוד (חרדים)