מאות שידוכים שיצאו לפועל בזכות היוזמה החדשנית אותה הוא הוביל לפני מספר שנים, מביאים את המרצה הנודע הרב יונתן שוורץ לצאת בזעקה נרגשת גם בעברית, ולחשוף את מהפכת השידוכים שהוביל, שסייעו למאות בחורים מבוגרים ובחורות מבוגרות | הרב מתחנן: "תפסיקו להתקשר לשדכנים, זה לא יעזור", ומציע: תעשו מצ'ינג, תפעילו את הרגש ואת הלב | צפו (חרדים)
סיפור מופת יוצא דופן מסעיר את עולם החסידות, לאחר שנחשף על ידי המגיד הנודע הגאון רבי משה וינבך מביתר • השם שהוזכר על ציון הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל, הברכה של הנכד הגאב"ד הנערץ – ושמחת האירוסין שנחגגה השבוע במהירות שמעל דרך הטבע • הסיפור המלא (חסידים)
שעה קלה לפני שהיינו אמורים לצאת לפגישה החמישית, השדכנית התקשרה לאמא שלי בטון נרגש במיוחד: "נו, תתכוננו, הבחורה אמרה לי עכשיו שהיא פשוט מתרגשת לקראת הוורט! היא רק אמרה שאצלם נוהגים לקבל את ברכת הרב שלהם, וסוגרים עניין". אמא שלי כבר החלה לדמוע מאושר. ואני? אני הרגשתי שמצאתי את האחת שרואה את הנשמה שלי (מגזין כיכר)
סיפור מפעים: אב הכלה הגיע לרבי מסאטמר בערב שבת להתייעץ בשידוך שהיה בספק • בדיוק אז נערכה ברית מילה דחופה שחסר לה מניין • הבחור שנקרא מהרחוב להשלים את המניין - התברר כחתן המיועד | סיפור מרגש מבית האדמו"ר מסאטמר (חסידים)
"התוכנית הייתה להתנתק מהמשפחה, מהקהילה ומהחברים, בשביל להתחיל פרק חדש לגמרי בחיים: להיות חלק מהמיינסטרים החרדי. "המיינסטרים החרדי", מבחינתם, היה שם קוד לאשכנזים" | סיפורה של נערה בשידוכים עם סוד שמור (זוגיות)
שעתיים של שיחה עמוקה על דברים שעומדים ברומו
של עולם וביסודו של בית יהודי. ואז, קרה משהו לא נורמלי. חיים מסתכל ליעלי בעיניים, ובמלוא הכנות באמת,
הוא פתח ואמר: "רציתי לשאול שאלה, ממקום של רצון גדול להמשיך. אני מתנצל מראש
ולא נעים לי, אבל אני מרגיש שאת תקחי את זה נכון..." (שידוכים)
"כל הזמן חשבתי על דבר אחד מוזר קצת: העניבה שלי, שהייתה צהובה הרבה יותר ממה שצריך. זו הייתה אחת הפגישות האלו עם השתיקות הארוכות שמרגישות כמו נצח" | בחור ישיבה, רווק מתבגר, עם סוד נסתר משתף את סיפורו (משפחה)
מדוע כנות יתר עלולה להחריב את הבית עוד לפני שנבנה? | למה פגישות צפופות מדי לאחר האירוסין עלולות להוביל לנזק בלתי הפיך לקשר? | מה קורה כשבחור ישיבה רציני מגלה לראשונה שהוא לא מכיר את עולמו הרגשי או את יכולות התקשורת החברתית שלו? | ואיך להעניק לכלה את הביטחון היציב שהיא מחפשת בבעלה לעתיד | צפו/האזינו
המשפט המפתיע שכתב אבא ללוחם חרדי ב'חשמונאים' | למה אנחנו נשברים בדרך לחדר הכושר | איך אברך שוחרר ממעצר בגלל "עונש" השבת אצל החמות | ספיישל פיצוצים: חבלנים רוסים, וייטנאמים ובריטים מנטרלים פצצות | ההימורים המסוכנים באתר המסוכן (דבר השבוע)
מצבו הקשה של חבר המועצת: כל הפרטים על עצרות התפילה ברחבי הארץ | הפסיקה הדרמטית של בית הדין וההשלכות על חוק הגיוס | כך ישיבת "יסודות" בת"א ציינה את היארצייט לתלמיד הישיבה | סוף עצוב לחיפושים: אותרה גופתו של משה לודמיר ז"ל | "נפטר במיתת נשיקה": מודיעין עילית באבל על פטירתו של הרב חיים אילוז זצ"ל | ראש הקיבוץ שידך - ורה"י בחר את תלמידו לחתן - כל הפרטים מהשידוך שמסעיר את גאון יעקב (מעייריב)
היא הייתה כמעט בת 33, רוויה ניסיונות שידוך שלא צלח; הגיעה לארצות הברית אחרי יותר מעשור לשמחה משפטית | את הדרך חזור לשכונה שבה שהתה, לפני חזרתה ארצה, עשתה ב'טרמפ' שהזדמן לה שעות לפני כניסת השבת אחרי תפילה בציון הרבי מליובאוויטש ברובע קווינס שבניו יורק | בטרמפ נסעה גם אחת משליחות חב"ד בישראל. אחרי שבת נרקם השידוך בין הצעירה ובין הנהג. והשדכנית? הנוסעת הנוספת (חרדים)
חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, ביקש לומר שלושה פרקי תהילים לישועת אחד מאברכי הכולל שבתו המבוגרת ממתינה שנים רבות לזיווגה, ולאחר מכן הפתיע הגר"י והבטיח לתלמידיו, כי מי שיזכה להציע הצעה שתבוא לידי גמר, יקבל ממנו כסף, מלבד דמי השדכנות שיקבל משני הצדדים | האזינו (חרדים)
אני זועק אליכם הורים יקרים: אל תעשו לילדיכם
את מה שעשו לי. שידוך איננו פרויקט משפחתי – הוא מסע חיים אישי. אל תלחצו, אל תדחפו,
אל תבנו בית עם חור בלב. תנו לילדים שלכם להרגיש, לבחור, להיות שלמים עם אנשים (משפחה, מגזין)
במסגרת פינת הבריאות בתוכנית 'דבר ראשון' נסענו עד בית החולים רמב"ם בחיפה שם נפגשנו עם המומחה לאנדרוקרינולוגיה פרופ' רם וייס | המומחה הרגיע אותנו עם אמירה דרמטית לגבי נערה הלוקה בסכרת והלחיץ אותנו באמירה קשה דווקא על הבחור | וגם, על החופות והשמחות בהם הוא מגיע כמלווה הרפואי של השידוך | צפו בריאיון (בריאות)
באישון ליל הזמין האדמו"ר את הרב, והציע לו לשידוך את בתו של שמריהו מהפארנצ'עס | הרב הסמיק ואמר: "והלוא שמריהו שייך לבני עדות המזרח, ואני רב חסידי, איך אשתדך עמו?" | הסיפור המלא | וגם, איזה שידוך בחר יצחק אבינו עבור יעקב אבינו? ואיך נוהג האדמו"ר מבעלזא עד היום הזה? (מגזין)
שמחה עצומה בקרב חסידי שומרי אמונים, בנו של האדמו"ר משומרי אמונים בני ברק, התארס למזל טוב עם בת זקוניו של דודו האדמו"ר משומרי אמונים ירושלים, לקול מצהלות חתנים | החתן בן 17 שנים בלבד ונקרא ה'עילוי' של הישיבה | השדכן השידוך היה אדמו"ר משומרי אמונים אשדוד (חסידים)
סיפור מעניין מלווה בהמון סייעתא דשמיא, אירע על מטוס 'אל על' שעשה דרכה מארה"ב לישראל, והכל אודות כך שהאברך התעקש לשמור על גדרי ההלכה ולשמור על גדרי הצניעות | כל הפרטים על הסיפור המעניין כאן ב'כיכר השבת' (חרדים)