"כחודש אחרי החתונה התגרשתי", מספר אביה פרץ בריאיון אישי ליוסי חיים מימון בפודקאסט "בודד ליין" | הוא מדבר על ניסיונו בעולם הנישואין והשידוכים והמשבר שפקד אותו חודש לאחר החתונה הראשונה | השידוך השני שהתפרק, ורגע השבירה שבו החליט לעשות מעשה כדי להחזירו | והחלטתו לעסוק בהנגשת נושא השידוכים לבחורים שקשה להם • צפו בריאיון (בודד ליין)
בזמן שהסתכלה עליו מדבר, עברה במוחה לרגע אחד, מהיר כמו ברק, מחשבה שהדהימה אפילו את עצמה: "אני רוצה להיות צדיקה יותר רק בשביל בעל כמוהו". האם ככה נראית התבגרות? תהתה | בחורת סמינר משתפת את סיפורה (שידוכים)
חיפשתי את הסגנונות הבולטים והמעודכנים
ביותר, וביקשתי להרגיש קיימת ומוערכת. כשאורחים או תלמידים של אבא הגיעו לביתנו,
השקעתי שעות רבות בהופעתי. עשיתי זאת משום שהורגלתי לראות את עצמי דרך המבט
החיצוני, ומתוך צורך פנימי באישור ובמילה טובה שלא חוויתי בצורה פשוטה בבית (מגזין כיכר)
משה מנס וישראל מאיר בתוכנית בין הזמנים מתכנסים לדיון מרתק על הטרנדים, הסטיגמות והתופעות הבוערות בציבור החרדי והכללי | הפודקאסט בודד-ליין החדש לרווקים וגרושים עם יוסי חיים מימון | שלושת הסמכים" של אריאל שרפר |סרטוני רץ ברשת (דבר ראשון)
מאות שדכנים מכל רחבי ארה"ב השתתפו בכינוס שארגן 'קהל יטב לב דסאטמר' יחד עם 'ועד השדכנים', כחלק מהמאמצים להקל על המצוקה הבוערת בחצר החסידות בענייני שידוכים • במהלך הכינוס נערך פאנל שדכנים פתוח וחשוף שהציע פתרונות מעשיים למשבר • וגם, הקמפיין השנתי ומדריך השידוכים החדש שנחשף (חסידים)
בעוד אני מתלבט כיצד להציג את התשובה הטעונה, נזכרתי בדבריו של אחד מחבריי הטובים שהתחתן זה מכבר: "כלל גדול בשידוכים: בפגישה הראשונה לא נכנסים לעולם לנושאים לא נעימים שיגרמו לשניכם אי נוחות" | בחור ישיבה משתף את סיפורו (שידוכים)
נכנסתי
לאוטו,
נסעתי
לבני ברק,
הגעתי
לבית של המחותן לעתיד.
נכנסתי
בסבר פנים יפות ובכבוד הראוי,
ואז
הוא ניגש ישר ולעניין,
בלי
סיבובים.
"ר'
שאול", הוא
אמר לי,
"בטח
השדכן כבר אמר לכם שאנחנו אנשים פשוטים,
ואין
לנו כסף" (מגזין כיכר)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, ט"ו באב ועונת החתונות: מהו גיל הנישואין על פי ההלכה, עד איזה גיל יכול להתאחר מי שלומד תורה, ומה עושים כשראש הישיבה מתנגד? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
אם גם אתם עדיין מצפים לבנות בית נאמן בישראל, יוסי עבדו מביא לכם סגולה עוצמתית, סודית לחלוטין ולא מפורסמת להסרת עיכובים ומכשולים בדרך אל החופה, מתוך ספרו של זקן המקובלים רבי יצחק כדורי זצוק"ל | כל השלבים המדויקים, שלב אחר שלב (זוגיות)
עונת השידוכים בשיאה, והלחץ בדרך לחופה מוביל לעיתים למקרי קיצון | הגרפולוג יוסי עבדו חושף ב"דבר השבוע" את המקרה בו התבקש לזייף חוות דעת כדי לא להרוס שידוך, מסביר מדוע כתב יד לעולם אינו פסק דין, ומתעמת בשידור חי עם המגיש משה מנס – שלא חסך בשאלות קשות וקיבל ניתוח אופי מפתיע במיוחד | צפו (דבר השבוע)
גדולי רבני העדה התימנית וחברי ועדת הרבנים התכנסו שבוע שעבר בבני ברק לכנס היסוד של מרכז השידוכים 'המאורשים' והשקת הפלטפורמה המקוונת • הרבנים חתמו על מגילת יסוד מפוארת וקראו לציבור להצטרף למהפכה: "פתרון מבוקר למצוקת הדור" • תיעוד וסיקור מיוחד (חרדים)
שנתיים אחר כך השיעור התרוקן כמעט לחלוטין. רגליי כאבו מלרקוד בחתונות, ומוחי היה אטום כל פעם שאיחלו לי בתמימות "בקרוב אצלך". הרקורד שלי כלל עד אז שתי פגישות בלבד, שהסתיימו באקורד צורם של דחייה | סיפורו של בן ישיבה (שידוכים)
שעות ספורות לפני הצום, סערה חיובית בחצר הקודש באיאן: עשרות בחורים שאירוסיהם נשמרו בסוד כמוס במשך חודשים בשל תקנה נוקשה בחסידות, מורשים החל מאמש לפרסם את הידיעה המשמחת | כעת, נחשפות ההשלכות וההחלטה הדרמטית של ההנהלה לבטל את התקנה לקראת השנה הבאה | כל הפרטים (חסידים)
בפגישה השישית הסברתי לה את המצב. אני זוכר בבירור את תגובתה באותו ערב סגרירי, שנינו ישובים על ספסל מול החוף, רוח נעימה של קיץ מלטפת את פנינו. אני זוכר שהיה לי מוזר שהיא לבשה חגיגי מדי ביחס למספר הפגישות שלנו | סיפורו של בחור ישיבה (שידוכים)