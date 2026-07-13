היסטוריה ב"קול ברמה": תוכנית חדשה שתשודר בבוקר תאפשר לנשים לדבר בשידור. בתחנת הרדיו מבהירים: מלכתחילה, לא נבקש מנשים להתראיין. כזכור, "האגודה לזכות הציבור לדעת" פנתה אשתקד ליועץ המשפטי למשלה עו"ד יהודה ויינשטיין בתלונה על כך כי תחנת הרדיו החרדית "קול ברמה" אינה מעלה נשים
לא יירגעו עד שלא ישמעו נשים בתחנה החרדית: 'האגודה לזכות הציבור לדעת', תעתור בקרוב לבג"ץ בדרישה לחייב את תחנת הרדיו החרדית להשמיע נשים. רק לאחרונה הגיע רדיו 'קול ברמה' להסדר מיוחד עם הרשות השנייה, במסגרתו התחייב הרדיו להשמיע נשים במסגרת מיוחדת (חרדים)
ח"כ מיכאל בן ארי משגר הבוקר מכתב חריף למנכ"ל "הרשות השניה". הסיבה: שידור תוכנית "האח הגדול" כרגיל, בשעה שגופות הקדושים עדיין בזירה. "התנהלות זאת ראויה לכל גינוי. מתעורר אצלי ספק רב האם הרשות השנייה הייתה נוהגת באותו האופן אילו היה מדובר בשחיטתם של ילדים (חלילה וחס) בתל אביב", הוא כותב
התוכנית "עניין משפחתי" בהגשתה של רחל קליין פסטאג העוסקת במגוון תחומים, כמו: חינוך ופסיכולוגיה, הנחיית הורים, אקטואליה, ייעוץ זוגי, בריאות, רפואה, תרבות ופנאי, סטיילינג, ועוד, חנכה לאחרונה פינה חדשה של הרבנית ימימה מזרחי. האזינו כעת לתוכנית הראשונה ששודרה
ינקי זינגבוים ולהקת צוזאמען מבשלים להיט חדש: שמו "שיר המעלות", שצפוי להיות מושר בכל שמחה, רגע לפני ברכת המזוון. כזכור, לפני כחודש התארח זינגבוים עם תזמורת מורחבת ברדיו "קול חי" בתוכנית מוצ"ש מוסיקלי עם השדרן יוסי אייזנטל. במהלכה הוא הפתיע את אייזנטל ואת המאזינים עם הלחן החדש