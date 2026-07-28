רוב העסקים חוששים מביקורת של כוכב אחד. אבל מוזיאון אחד בארצות הברית החליט לא להיעלב – אלא לצחוק. מה שהתחיל בביקורת שלילית ומביכה הפך בתוך זמן קצר לאחד ממהלכי השיווק המוצלחים ביותר שלו, עם חשיפה ארצית וזינוק במכירות (בעולם, כלכלה)
סקר חדש חושף תמונה שמנוגדת כמעט לכל סטיגמה מוכרת על החברה החרדית: העדפה ברורה לחוויית קנייה מתקדמת, צריכת משקאות בריאה ונאמנות למותגים שיודעים לכבד את הלקוח | האם מנהלי השיווק בישראל לא מכירים את אחד מקהלי הצרכנים החזקים במדינה? אבי וידרמן ואלי גוטהלף מנתחים (סופר דאטה)
מאחורי הסטטוסים השיווקיים בוואטסאפ מסתתר השעבוד המתיש ביותר של העידן הדיגיטלי - המרדף הבלתי נגמר שגונב לכם את הזמן היקר עם המשפחה והילדים. אבל האמת היא שאתם פשוט עובדים קשה מדי: ישנו פתרון אסטרטגי מדויק שמאפשר לקחת טקסט אחד בלבד, לפרק אותו בחוכמה לכל הרשת, ולהחזיר לעצמכם את השפיות והזמן הביתה (מגזין)
אין מחזה מתעתע יותר מקמפיין דיגיטלי שמציג זינוק מטורף בכניסות, בזמן שמאחורי הקלעים העסק מדמם מזומנים בגלל עיוורון נתונים מוחלט | הצצה למלכודת הפסיכולוגית הכי מסוכנת בשוק, ואיך תפסיקו לספור "קליקים" ותתחילו למדוד את מה שבאמת נכנס לקופה (מגזין)
כמו שלא תעלו ליצן רפואי לבמה בשיאו של מעמד 'סיום הש"ס', כך אל תנסו להגיש כתבה אסטרטגית מתישה בתוך סטטוס בוואטסאפ. הדיסוננס הזה שורף לכם את האמינות וגורם ללקוחות פשוט להמשיך הלאה | בפרק הזה נבין איך לקרוא את ה"חדר הדיגיטלי", למה 'העתק-הדבק' הוא האויב הכי גדול של התקציב שלכם, ואיך מתאימים כל מסר למצב הצבירה של הקורא | סודות השיווק (מגזין כיכר)
הוא היה בטוח שהתוכן הגאוני שלו יביא את המיליונים, אבל אז המציאות הכתה בפניו: אפס קליקים ומדבר דיגיטלי מוחלט | גלו איך טעות אחת של אגו בכותרת גרמה לעסק מושקע לקרוס, ומהו הסוד הפסיכולוגי שיהפוך כל טקסט שלכם למכונת הקלקות משומנת (כלכלה, פרסום)
חצי מיליון איש צפו בו, אלפים פרגנו בלייק והטלפון לא הפסיק לרטוט מהתראות - לרגע היה נדמה שהנה, הכסף הגדול כבר כאן. אבל כשהאבק התפזר והמסך כבה, 'כוכב הרשת' החדש גילה שהמדד היחיד שקבע אם הוא ניצח או הפסיד בקרב הזה, בכלל לא הופיע על המסך. האמת הכואבת היא שלייקים הם לא מטבע עובר לסוחר, ומי שלא יודע למדוד את המספרים הנכונים - פשוט מהמר על העסק שלו (כלכלה)
סדרת ה-Galaxy S26 של סמסונג נחשפת בקמפיין תלת-ממד מרהיב ב-17 מוקדים גלובליים, ומציגה את "טלפון הבינה המלאכותית" הראשון שישנה את חוקי המשחק | מעריכת תמונות מורכבת ועד פרטיות חכמה ללא צורך בענן – הצצה ראשונה למהפכה הטכנולוגית שתיחשף רשמית ב-25 בפברואר (חדשות בעולם)
תסירו את הלוגו שלכם מהאתר ותדביקו שם את של המתחרה - האם מישהו יבחין בהבדל? רוב בעלי העסקים לא בונים מותג, הם בונים הסוואה מושלמת שנבלעת בתוך רעש לבן של קלישאות | בפרק השני נחשוף את המנגנון המוחי שגורם ללקוחות שלכם להתעלם מכם, ואיך מילה אחת שונה תהפוך אתכם מהעתק-הדבק לאוטוריטה היחידה בשוק - הכל על בידול בשוק עמוס (כלכלה)
אלפי אנשים נחשפים לתוכן שלכם, אבל המוח שלהם פשוט "מוחק" אתכם תוך פחות משנייה. זה לא בגלל שהמוצר לא טוב, אלא בגלל מנגנון הישרדות ביולוגי שחונק לכם את המכירות. בפרק הראשון של "סודות השיווק", נגלה למה הניסיון לקלוע לכולם הוא הדרך המהירה ביותר להפוך לשקופים (כלכלה)
מה מסתתר מאחורי "ההיגיון הבריא" של מנהגים ומסורות רבות בתרבות המודרנית? | זהו מסע חשיפה: כך הפכו מותגים בינלאומיים ואף ישראליים למכונני תרבות, כשהם יוצרים הרגלים, מיתוסים וחרדות חברתיות שנועדו להגדיל את שורת הרווח - ולתת לנו לדמיין שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר (מעניין)
מהלכים שיווקיים אסטרטגיים עשויים לפעמים לפעול כבומרנג נגד החברה שהשיקה אותם, ואף להביא למפלתה | הטעם החדש שקוקה קולה ניסתה, החולצה המעליבה של H&M, הפרסומת בה נכתב "היטלר צדק" והמבצע המופרע על שואבי אבק | כך זה קרה (מעניין)
יוסף יצא מעוד פגישת מכירה עם המשפט השחוק: “נחזור אליך”. הוא ידע בדיוק מה זה אומר - אף אחד לא חוזר. ההצעה שלו הייתה מצוינת, השירות שלו מושלם, אבל משהו בשיחה תמיד השתבש. מה שהוא לא ידע אז, זה שהטעות שלו היא גם הטעות של רוב אנשי המכירות ושהפתרון הרבה יותר פשוט ממה שחשב
באכסניית הנס-ברייקר התמודדו עם מקום מט לנפול ומוזנח במיוחד | שלל ביקורות גרועות ומחסור במטיילים כמעט גרם למקום להיסגר ולמנהליו לא היה תקציב לשיפוץ | דווקא פרסום האמת הפך את המקום לסיפור הצלחה | "מלהגיד את האמת לא מפסידים" (פרסום)
בטור אישי משתף חרדי תמים על המקרה בו הציעו לו לעשות הרבה כסף מכישורי הכתיבה שלו כשמה שנגלה כחתיכת שיווק למוצר שכלל לא רלוונטי עבורו | כך באמצעות משרד מפואר בתל אביב, יוקרה וסיפורי הצלחה מנסים לגרום לכם לשלם הרבה כסף בתחום לא מוגדר (חרדים)