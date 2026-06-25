קשר עמוק ובריא בין הורים לילדים לא נבנה דרך שאלות טכניות, רשימות מטלות ועדכונים יבשים, אלא דרך שיחות חווייתיות, התעניינות כנה ופתיחת מקום רגשי | מי שרוצה שילדו ישתף אותו גם בעתיד, צריך כבר היום להראות לו שיש בבית אוזן, לב וזמן לדיבור אמיתי (מגזין כיכר)
ברקע ההתפרעויות בבני ברק בימים האחרונים, האדמו"ר מקארלין נשא את שיחת ראש חודש לחסידים במהלכה גינה בחריפות את הכאוס ברחובות | "אם זה היה קורה במקום אחר כל העולם היהודי היה רועש ומזדעזע. איך הגענו למצב הנורא ששרפו תפילין וסידור קודש בידיים. איפה הרגש היהודי שלנו. לאן הגענו. השתגענו לגמרי?!" | האזינו לשיחה המלאה (חסידים)
בדברים שמסר הגה"ח רבי אברהם מרדכי אלתר, נכדו חביבו של האדמו"ר בעל ה'פני מנחם' מגור זי"ע, בפני תלמידי ישיבת 'פני מנחם' התייחס לפיגוע הנוראי
שאירע שעות קודם לכן באוסטרליה, וחיבר אותם לעבודה הנדרשת מעמנו בימי החנוכה 'להודות ולהלל' | צפו בדרשה המעוררת שהיתה לשיחת היום (חסידים)
ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, נענה להזמנת חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי אברהם סלים והגיע למסור שיחת חיזוק מיוחדת בענייני השעה | הקהל הרב שגדש את ההיכל קיבל את פני ראש הישיבה בהתרגשות גדולה, כאשר דבריו נשאו נופך מיוחד של אחריות ותחושת שליחות בעבודת ה' בדור הסוער (עולם הישיבות)
שר החינוך עולה על עץ ויורד: מוסדות החינוך החרדים ניצלו לעת עתה | טיסה בחצי מיליון דולר? סיקור נרחב על הדרך מישראל החוצה | האדמו"ר מסאטמער זועק: לא ליפול ל"כוחי ועוצם ידי" | זקן המשגיחים מתריע: "אלו ימות המשיח, תנצלו את הזמן" | מסע קרן עולם התורה: סיקור נרחב מניו יורק וניו ג'רזי | איך החרדים יודעים לצאת מהמרחב המוגן? הבעיה - והפיתרון | "אם הישיבה": הרבנית חדש פותחת מעון לילדי האברכים (מעייריב)
בשיחה טלפונית שהתקיימה בין נשיא ארה"ב טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו - עלו מספר חילוקי דעות מהותיים בין ישראל ארה"ב - בכל הנוגע לסוגיית הגרעין האיראני | טראמפ לנתניהו: "אני מעוניין בפתרון דיפלומטי, אשיג הסכם טוב" (מדיני)
בעידן של דעות חזקות ומחלוקות, חשוב יותר מתמיד ללמוד איך לנהל ויכוח בצורה חכמה ומכבדת | מה מלמדים אותנו חז"ל על שיח תקיף לעומת מענה רך? כיצד עקרונות מהפסיכולוגיה של השכנוע יכולים לעזור לנו לענות גם לשאלות הקשות ביותר – מבלי לפגוע, ומבלי לוותר על האמת? | כתבה מיוחדת לפסח על עוצמת השיח, סודות השכנוע, והדרך לגאולה אישית ומשפחתית דרך הדיאלוג (יהדות)
מאות רבות מבני העיר מודיעין עילית ומחוצה לה השתתפו בשיעור מרתק שהתקיים בהיכל "ממלכת תורת רבינו עובדיה" • הראשל"צ נשא דברים בהלכה, ואף התייחס לענייני השעה • במסגרת השיעור הוענק כרך חדש של "ילקוט יוסף" שיצא לאור לכבוד השיעור • קובי הר צבי מגיש גלריה מסכמת (חרדים)
הראשל"צ הודיע: לא אצטרף ל'תענית' על גיוס חרדים | מנהיג הציבור הליטאי במתקפה חסרת תקדים על הציונות הדתית | היסטוריה ב'שערי שמועות': הגרמ"ה הירש מסר שיחה בליל שישי | האנטישמיות בארה"ב: שורה של מקרי תקיפה נגד חרדים | היסטוריה בבית מתתיהו: רווקים הורשו להשתתף ב'דינר', רה"י הופיעו עם 'המבורג' (מעייריב)
רגע לפני יום הכיפורים, הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר בשיחה מיוחדת ל'כיכר השבת' על הצורך בתפילות בהכנעה ביום הקדוש: "ליבנו שבור מכל מה שעברנו, על כל חייל שנפל, עברנו שנה קשה עם אסון גדול שהיה ביום שמחת תורה שחל בשבת. אנחנו לא תלויים בחוכמה ובגבורה שלנו, 'אם ה' לא ישמר עיר - שוא שקד שומר'" | "בכל התפילות יש התעוררות; ככל שנקרא לה' מקירות ליבנו, כך התפילות יתקבלו" (יהדות)