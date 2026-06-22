במסגרת פרויקט 'כיכר השבת' על הבינה המלאכותית, מומחה הטכנולוגיה רן בר זיק מזהיר מפני שכפול קול של בני משפחה; לדבירו, "גניבות של מאות אלפי שקלים כבר קורות" |ומה הכלים החדשים לזיהוי זיופים? | האזינו (טכנולוגיה, דיגיטל)
נשיא ארה"ב טראמפ הודיע לאחר שיחה עם נתניהו: צה"ל לא ייכנס לביירות, הכוחות הוחזרו אחורה | לפי הנשיא, חיזבאללה הסכים להפסקת אש הדדית עם ישראל | כמה דקות לאחר ההודעה: התרעות הושמעו בעקבות ירי לצפון (בארץ)
לטענת בכירים בבית הלבן, הנשיא טראמפ מודאג מהאופציה שישראל תבצע תקיפה במתקני הגרעין באיראן, תוך כדי השיחות הנערכות בימים אלו | לדברי גורמים בארה"ב, טראמפ טען בפני נתניהו: כי "זה לא הזמן להחריף את המצב כשהוא מנסה לפתור את הבעיות" (מדיני)
כמעט כל מי שמכיר אותה יודע לצטט בעל פה את שני שאומרת תמיד, שאת הקשר שלה עם גילה התחילה בטעות ממש. עד היום לא ברורה לה הסיבה שהביאה אותה לקשר המוזר הזה... מה שכן, היא מרוצה מאד מעצמה שזרמה עם הרעיון היצירתי של חברותא אישית, כי התרומה שלו לחיים שלה - עצומה (תרבות)
הדד ליין להגעה להסכם מסגרת בין המעצמות ואיראן יגיע לתוקפו ביום שלישי, ושרת החוץ של האיחוד האירופי טענה היום כי "מעולם לא היינו קרובים כל כך להסכם גרעין עם איראן". מנגד, גורמים בריטים טוענים כי הדרך להבנות מול האיראנים אינה קלה. שר החוץ האיראני: "אנו מסוגלים לפתור את כל הנושאים" (מדיני, עולם)
האם אפשר לעשות שלום עם הפלסטינים או שאין עם מי לדבר בצד השני? האם אנחנו עצמינו מעוניינים בשלום? בת שבע ברטמן בטור דעה מיוחד לפני הבחירות: על ההבדל בין ימנים פרגמטיים לימנים משיחיים, ועל נבואה שמגשימה את עצמה
האם קווי הנייעס יסגרו? משרד התקשורת הודיע כי בכוונתו לבטל את הנוהג בו קווי פרימיום, המשתמשים במספרי טלפון רגילים, יכולים לגבות סכומים מהחברות הסלולריות. הסיבה: הפסדים גדולים של חברות הסלולר בעקבות המעבר לחבילות ללא הגבלה, וניסיון להגן על המפעילות הווירטואליות והחברות הסלולריות החדשות בשוק • פרסום ראשון (דיגיטל)