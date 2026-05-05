חברת Clippership מקליפורניה הכריזה על צעד פורץ דרך בתחום הספנות הירוקה: אניית מטען אוטונומית שתפליג בכוח הרוח בלבד | האנייה הראשונה, שאורכה 24 מטרים, תיבנה במספנת KM Yachtbuilders בהולנד וצפויה לצאת להפלגת בכורה מסחרית ב-2026, בשאיפה להפוך לחלוצת צי אניות מטען חכמות ונטולות פליטות (טכנולוגיה)
חברת הטכנולוגיה הימית Ocean Infinity הגיעה לציון דרך משמעותי עם השלמת מסירת הספינה האחרונה בצי ה־Armada החדשני - צי של 14 כלי שיט רובוטיים וחסכוניים בכוח אדם, שנבנו מאפס במטרה לשנות את האופן שבו מתבצעת עבודה ימית גלובלית | הפרויקט, שנולד כרעיון מהפכני ב־2020, הפך בתוך חמש שנים לצי פעיל הפועל בארה״ב, אירופה ואסיה־פסיפיק, כשהדגש הוא על ניהול מרחוק, הפחתת פליטות, ויעילות אנרגטית יוצאת דופן (טכנולוגיה)
אתר "כיכר השבת" גאה להגיש בפניכם פרויקט תיירות נרחב לימי חול המועד פסח תשע"ו בשיתוף "טלחופש" אתר התיירות המוביל למגזר החרדי והדתי. אז מה עושים עם הילדים בחול המועד? זה השאלה שעולה עם צאת החג הראשון. ואנו כאן בשביל לענות לכם על שאלה זו! והפעם לקחנו אתכם ל.. אשדוד (תיירות)