השיטפון הקטלני בנפאל ממשיך לגבות את קרבנותיו, כאשר מיום ליום מאתרות הרשויות גופות נוספות | חלק מההרוגים הינם פועלים במנהרות הידרואלקטריות בנפאל שם נותרו עדיין מאות נעדרים מאסון טבע כבד | ניצולים מספרים על מאבק הישרדות דרמטי במים ובבוץ (חדשות)
היום בתוכנית: כל הנתונים מאחורי ההצלחות והאתגרים של החינוך החרדי | דו"ח היציבות הפיננסית מזהיר ומתריע על סיכון גבוה ברכישת דירות | אמירה נחרצת של מנכ"ל עמותת נצח יהודה והאנקדוטה שקראה לו עם הספר 'נמות ולא נתגייס' | כמה התגייסו ולהיכן | וגם: מחקר הזוי על כך שכלבים מוצאים יותר משמעות בחיים שלהם (דבר ראשון)
אנחנו מוצאים את עצמנו נשטפים במבול של פרסומות לבילויים והנאות שמסבות את תשומת לבנו בכל מקום ובשיטפון של חדשות והודעות שמציפות אותנו בלי סוף. כיצד נינצל מהמבול המודרני הזה ונצליח להשקיע במה שחשוב באמת? • שיעורו של הרב יחיאל קוצר (יהדות)