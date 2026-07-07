 דלג לתוכן הראשי

עוד כתבות על שיטפון:

מאות נקברו בבוץ 

|

"אירוע קיצוני שלא נראה"

||
5

דבר ראשון: התוכנית המלאה

||
8

טיפ לחיים

|

באמצע הקיץ • צפו

||
2

הראיון המלא

|

עין כרם

||
4

עמק הארזים

||
2

"החרב המתהפכת"

||
3

בשל מזג האוויר

||
13

האסון בנחל צפית

||
4

אסון מחריד בנחל צפית

||
71

צפו בווידאו

||
1
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר