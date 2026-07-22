עשרות מתנדבי יחל"צ מגילות פעלו במהלך הלילה בשני חילוצים מורכבים | שלושה תלמידי ישיבה נתקעו בראש מפל תמרים לאחר שחבל נקרע, ושישה מטיילים איבדו דרכם בנחל דרגה הסגור | החילוצים הסתיימו בהצלחה | החילוצים מצטרפים לחילוצים נוספים של תלמידי ישיבות במהלך השבוע האחרון (חרדים)
הסערה החורפית נמצאת בשיאה וברחבי הארץ, לצד כבישים שנחסמו בעקבות הצפות ושיטפונות, לוחמי האש חילצו לכודים רבים שנקלעו עם רכבם | סכר בית זית עלה על גדותיו, ובשל סכנת נצפה ניתנו הנחיות לפינוי בית הספר החקלאי | עדכונים שוטפים (בארץ)
תכנית 'החדשות הלא באמת חשובות' חוזרת לעונה חדשה, ובאופן חריג - הפרק הראשון משודר בראשון | המגיש יוסי עבדו נוגע בכל מה שחמק מעינינו - החל מהשיטפונות בארץ ובעולם דרך מי שביקש מהרמטכ"ל פטור | וגם, הכנסת מככבת שוב ואיתמר בן גביר נפגש אישית באירוע עם לא פחות מ...• צפו (אולפן כיכר)
ח"כ מאיר פרוש בשביתת רעב מול לשכת היועמ"ש במחאה על מעצר תלמידי ישיבות | נתניהו לתקשורת הזרה: היעד - שחרור עזה מחמאס, לא כיבוש | תיעוד מסוריה: כוחות ביטחון יורים באיש צוות רפואי בבית חולים | רבנים בכירים ביקרו את אסירי עולם התורה והשיגו הרחבת שעות הלימוד בכלא | בצרפת נפתחה חקירה נגד יהודי שאיים על הנשיא מקרון | צפו (היום שהיה)