הסכם המיליון שנחתם דקות לפני ההלוויה נחשף: "כיכר השבת" עם הפרטים המטלטלים והמסמכים הבלעדיים מהסערה בחצר החסידית בארה"ב • האח הבכור ויתר על כס ההנהגה למען השלום, אך בקהילה סירבו לשלם את הפיצוי שהובטח לבניית מוסדותיו • המכתב האישי לאחיו האדמו"ר מבורו פארק, הגיבוי המפתיע מהאדמו"ר מויז'ניץ מונסי והסירוב להתייצב לדין תורה • "במקום הכרת הטוב, קיבל מסע השמצות שקרי בראש כל חוצות" (חסידים)
סערה ברשת בעקבות תיעוד שהעלתה עיתונאית חדשות 12, בו נראים נערים אוספים תרומות ל'הכנסת כלה' כשהם נחקרים בטון מלגלג על גיוס לצה"ל. לאחר ביקורת חריפה על פרסום פניו של קטין ללא טשטוש וטריקת דלת בוטה – הסרטון נמחק מהרשת |טויזר מסרה: "ניהלנו שיחה נעימה עם שני בני 18 שדפקו לנו על הדלת ושאלנו אותם למה הם לא מתגייסים". (בארץ)