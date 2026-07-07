רשות התחרות הודיעה כי היא שוקלת את הטלת העיצום המקסימלי על אל על, בגובה של 121 מיליון שקלים, בגין גביית מחירים מופרזים לדבריהם על כרטיסי טיסה במהלך המלחמה | ברשות מציינים כי אל על פעלה לאורך חודשים רבים במהלך המלחמה כמונופול, לאור ביטול טיסות של חברות התעופה הזרות | בחברה הגיבו: "אין תקדים לקביעה שעליית מחירים משקפת תמחור מופרז" (תעופה)
פריטים מפתיעים הביא עמו הרב יהודה קפלון, מועמד טראמפ לשגריר המאבק באנטישמיות, לסימוע שנערך לו בסנאט האמריקני לקראת אישור המינוי. בין הפריטים: קונטרס מאמר חסידות "ברוך שעשה לי נס" ושטר של דולר שקיבל אישית מהרבי (חרדים, יהדות בעולם)
שופט בית המשפט העליון נעם סולברג דחה עתירות שביקשו לעצור את השימוע ליועצת המשפטית לממשלה, ולהקפיא את הליך הדחתה | ההחלטה מאפשרת לממשלה להמשיך בשלב זה בהליך השימוע נגד היועצת, אך על פי הדיווח, היועצת לא מתכוונת לבוא לשימוע והיא עדיין טוענת שההליך אינו חוקי (חדשות משפט)
במהלך השימוע שנערך הערב (שלישי) לשר ההגנה המיועד בממשל טראמפ, פיט הגסת', נשאל הגסת' האם הוא תומך במלחמתה של ישראל בעזה, הגסת' הבהיר כי "אני תומך בזכותה של ישראל להשמיד ולהרוג את כל חברי חמאס, עד האחרון שבהם (חדשות, בעולם)
חוששים מקורונה? הוראה דרמטית בחסידות גור | סערת בתי הכנסת בבני ברק: הגבאים זומנו לשימוע | ארה"ב סוערת: האדמו"ר ויתר על ההנהגה לטובת אחיו הצעיר | עולם הכוללים כמרקחה: מותר להשקיע בבורסה מכספי מעשרות? | ראשי הישיבות במכתב תקיף נגד בבצ'יק וגולדקנופף | תיעוד: חנוכה תשפ"ה בישיבת תורת זאב - סולובייצ'יק (מעייריב)