העונה המאתגרת של האלרגיות כבר כאן, ובמשפחות ברוכות ילדים מדובר במכת מדינה של ממש שמחרבת את הלימודים והשינה בחדרים הצפופים. מומחית בריאות בכירה משרטטת את הדרכים המהירות לאבחון רפואי ביתי, מנפצת מיתוסים ומציגה את החיסון הייחודי החדש (עולם הבריאות)
חוקרים מ-Northwestern Medicine מצאו כי הארכת הצום הלילי והפסקת אכילה לפחות שלוש שעות לפני השינה - בלי לשנות את כמות הקלוריות או סוגי המזון - הובילו לירידה בלחץ הדם ולקצב לב בריא יותר בלילה, ולשיפור בתפקוד הסוכר והאינסולין ביום, בקרב מבוגרים עם סיכון מוגבר למחלות לב ומטבוליזם (בריאות)
צוות חוקרים מאוניברסיטת ז'נבה ומרכז הרפואי של פרייבורג מצא כי שינה קצרה באמצע היום מפחיתה את העומס הסינפטי במוח ומשיבה לו את היכולת לקלוט מידע חדש - אפקט שנחשב בעבר לאפשרי רק לאחר שנת לילה מלאה (בריאות)
שכחו ממהפך בריאותי טוטלי: שני מחקרים בינלאומיים מצביעים על כך שגם תוספת של כמה דקות שינה, עוד שתיים‑שלוש דקות פעילות גופנית ביום וחצי מנה נוספת של ירקות או דגנים מלאים - מספיקות כדי להאריך את תוחלת החיים, בעיקר אצל אנשים עם הרגלי בריאות גרועים במיוחד (בריאות)
מחקר ישראלי מגלה כי גם מדוזות ולחיים פשוטים אחרים ללא מוח “ישנים” שעות ארוכות, נחים בצהריים ואף זקוקים לפיצוי אחרי לילה חסר שינה | משמעות הגילוי היא כי שינה לא נועדה רק לארגן מידע או לתת מנוחה לנפש - אלה יותר מזה (בריאות)
אנחנו נוטים לחשוב שמצבי הרוח, החרדה והציונים הצונחים הם "פשוט גיל ההתבגרות" - אבל מחקרים חדשים מצביעים על אשם מרכזי אחר: מחסור כרוני בשינה | הורים, זה הזמן להפסיק להתנצל ולקחת פיקוד על השעון הביולוגי של הילדים שלכם | הנה תוכנית ארבעת השלבים (פסיכולוגיה)
לוחם ביחידה מיוחדת של צה"ל נשכח בשבוע שעבר במשך כ-40 דקות בבית בקבטיה שבצפון השומרון, במהלך פעילות מבצעית | בתחקיר של מפקד היחידה ומפקד חטיבת הקומנדו, עלה כי החייל נשכח לאחר קבלת דיווח שגוי על הימצאות כלל הלוחמים בצוות | התחקיר קבע כי מדובר באירוע חמור (צבא)
החורף עדיין מדשדש, אבל הקושי לקום בבוקר שקר וחושך בחוץ כבר כאן | בשונה מאיתנו שקמים לעבודה, חיות רבות ממשיכות לישון במהלך החורף או יותר נכון ליפול 'לתרדמת חורף' | למה הן ישנות כל כך הרבה זמן, והאם הן לא שוכחות לאכול? (בעולם)
מחקר חדש מזהה חמישה פרופילי שינה ייחודיים בקרב צעירים בריאים, ומדגיש קשרים ברורים בין דפוסי שינה, פעילות מוחית ואיכות הבריאות הנפשית והפיזית | כל פרופיל שינה מתאפיין בארגון מוחי ייחודי, משפיע על תפקוד קוגניטיבי, רווחה נפשית, התנהגות ואפילו נטייה לבעיות עתידיות | הממצאים מספקים תובנות חדשות כיצד אפשר להתאים התערבויות אישיות לשיפור איכות השינה והבריאות הכוללת (בריאות)
לא צריך הרבה בשביל להתחיל שינוי משמעותי | מחקר בו השתתפו למעלה מ-22,000 מבוגרים גילה כי גם 5 דקות ביום עוזרות למניעת סרטן | אלו התרגילים שאתם יכולים לעשות בבית ו-20 המלצות לאירובי | וגם, למה כל כך חשובה שינה טובה ואיך תשיגו אותה? (בריאות)
מחקר רחב היקף שבחן נתונים של עשרות אלפי בוגרים גילה: דפוסי שינה לקויים מגבירים את הסיכון ללמעלה ממאה שבעים מחלות כרוניות - וב-92 מתוכן, יותר מ-20% מהסיכון נובע ישירות מהרגלי שינה לא תקינים | החוקרים מדגישים כי סדירות השינה חשובה אפילו יותר מאורך השינה, וכי שיפור באיכות ובקביעות השינה עשוי להקטין את הסיכון לתחלואה נרחבת (בריאות)
תרופה חדשה הפחיתה בכמעט חצי את חומרת דום הנשימה החסימתי בשינה, והציגה שיפור משמעותי בהשוואה לפלצבו | התרופה צפויה להוות תחליף פשוט ונוח למכשירי ה-CPAP המכבידים שעמם רבים אינם מצליחים להתמיד | מגמה זו מבשרת על שינוי משמעותי בגישת הטיפול לאחד מגורמי הסיכון המרכזיים לעייפות כרונית, מחלות לב ותאונות דרכים – ומעניקה לו מענה טוב יותר (בריאות)
מחקרים שנעשו לאחרונה מראים: דמנציה אינה גזירת גורל – שינויים פשוטים באורח החיים, כמו פעילות גופנית מתונה, תזונה מאוזנת, חיי חברה פעילים, שינה איכותית והפסקת עישון, עשויים להפחית את הסיכון להתפתחות המחלה בצורה דרמטית | גם בגיל מבוגר ניתן להשפיע על בריאות המוח, להאט את ההידרדרות הקוגניטיבית ולשפר את איכות החיים (בריאות)
מטה-אנליזה חדשה של 483 מחקרים מוכיחה שמי ששומר על לפחות שלושה מתוך שבעה עקרונות בריאותיים בסיסיים - כמו אי עישון, תזונה נכונה ופעילות גופנית - זוכה להגנה דרמטית מפני מחלות לב, דמנציה, מחלות כליות וכבד, וזאת גם אם יש לו נטייה גנטית למחלות, כאשר כל שיפור קטן באורח החיים מקטין באופן מיידי את הסיכונים הבריאותיים בעשרות אחוזים (בריאות)
מחקר מהפכני על 3,000 נשים לאורך 29 שנים חושף את האמת המדעית: רק אחת מכל חמש נשים בגיל המעבר מצליחה להגן על הלב שלה, אך ארבעה הרגלים פשוטים - שינה איכותית, הפסקת עישון, ניהול רמת הסוכר ולחץ הדם - יכולים לשנות לחלוטין את מסלול בריאות הלב בעשורים הקרובים (בריאות)