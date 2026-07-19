התרגשות רבה בקרב הקהילות החסידיות בעמנואל: האדמו"ר מסקולען ירושלים הגיע בליל שישי האחרון לעיר ומסר שיעור מיוחד בענייני קדושת הבית היהודי | השיעור התקיים בבית המדרש באיאן בעיר, בהשתתפות מאות תושבים, רבנים ואישי ציבור מקומיים | טרם השיעור קבע הרבי מזוזה במקום | ברחבת בית הכנסת הוגש כיבוד קל, ולאחר תום השיעור עברו מאות המשתתפים כדי להתברך מהאדמו"ר (חסידים)
בליל שישי האחרון ציינו את ליל היארצייט של הגאון רבי שמריהו יוסף קרליץ זצ"ל, אביו של מרן ה'חזון איש' | נכדו האחרון, הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן, מסר שיעור מיוחד במעונו בבני ברק • בסיום השיעור שיתף הגר"מ בסיפורים נדירים ששמע מדודו על הסבא הגדול • צפו (חרדים)
המונים גדשו השבוע את היכל בית המדרש 'פני מנחם' בירושלים לשמוע את השיעור המסורתי של ראש הישיבה הגר"ש אלתר שכלל מהלך מחודש בסוגיית חמץ שנמצא לאחר הבדיקה | בין המשתתפים, גאוני התורה מכל החוגים שהתפלפלו בלהט, והגאון רבי פנחס פרידמן ראש הכוללים של בעלזא | צפו (חסידים)
בליל היארצייט של הגאון רבי שמואל גרונם גריינמן זצ"ל – מגדולי עסקני ליטא, נאמנם של מרן ה'חפץ חיים' ורבי חיים עוזר גרודזנסקי, וממייסדי ועד הישיבות בווילנה – מסר בנו, הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן, שיעור תורני מיוחד | השיעור נמסר בבית בנו, שם שוהה הגר"מ גריינמן למנוחה מאז שחרורו מבית החולים בשבוע האחרון | במהלך השיעור שילב הגר"מ דברי תורה וזכרונות מהנהגות אביו זצ"ל, שהיה גם המוציא לאור המיתולוגי של ספרי גיסו מרן ה'חזון איש'| קהל השומעים הביע התרגשות רבה לראות את הגאון הישיש בשובו לאיתנו, כשהוא ממשיך להרביץ תורה ולהנחיל את מורשת הדורות הקודמים למרות חולשתו (חרדים)
בשל הנחיות פיקוד העורף והמתקפה מאיראן, בוטלו שיעורי התורה המרכזיים בירושלים • לראשונה זה זמן רב, בוטל השיעור המיתולוגי של הראשל"צ הגר"י יוסף בבית הכנסת 'היזדים' • גם שיעורו של הראשל"צ הגר"ד יוסף בבית הכנסת 'יחווה דעת' יימסר ללא קהל • כל הפרטים על השידורים החיים ממעונות הקודש (חרדים)
לאחר הבהלה בליל שבת והאשפוז בתל השומר: חל שיפור ניכר במצבו של הגאון רבי מאיר גריינמן, אחיינו האחרון של מרן ה"חזון איש" זיע"א | אמש כבר שב לסדר יומו ומסר את שיעורו הקבוע לבני ישיבת 'בית מדרש עליון' | הצלם ש.פ.ה. מגיש תיעוד מרגש (חרדים)
פלפולא דאורייתא: רבני סאטמאר בארה"ב התפלפלו אמש בשיעורו השבועי של הפוסק הגר"מ שטרנבוך, במסגרת שיעורו השבועי הנמסר מידי שבוע לתלמידיו חברי כולל תשובות והנהגות | לאחר השיעור פצחו בשירת 'לקיים בנו חכמי ישראל' מתוך תפילה לאריכות ימיו ושנותיו של הפוסק | צפו בתיעוד (חרדים)
הילדים שלנו לומדים הרבה לפני שהם פוגשים את המורה הראשון בחייהם, והרבה אחרי הצלצול האחרון | דרך האופן שבו אנו מגיבים לאכזבה, מתייחסים לאנשים חלשים, מדברים על כסף או מתמודדים עם ויכוח - אנחנו מלמדים אותם שיעורי חיים שאין להם מבחן בסוף השנה אך חשיבותם היא לאין ערוך | מחקרים עדכניים מגלים עד כמה סגנון ההורות, הדינמיקה בבית והשיחות הקטנות סביב השולחן מעצבים את אישיות הילד, את המוטיבציה שלו ללמוד ואף את יכולותיו החברתיות (פסיכולוגיה)
זקן חברי מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, יצא בשבוע שעבר למסע בזק באנגליה, שם קיבל קהל רב שהגיע לחלות פניו להתייעצות וברכות, וכן מסר שיעורים ודברי חיזוק | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)
אירוע מרגש בבני ברק - סיום מסכת לע"נ תלמיד הישיבה אריאל יוסקוביץ' ז"ל | ההוראה של האדמו"ר מבעלזא לאלטערס מאשדוד | נקמה פוליטית? ההורים והתלמידים הפגינו מול עיריית אשקלון | שוב זה קורה בבני ברק: פלסטינים הוחבאו בגני ילדים | תושיה מהירה: כך ניצל בחור ישיבה חסידי מהסתבכות במכס (מעייריב)
וכך המשכתי לערב את ראש השיבה בכל דבר. גם אם בחור רצה לשוחח איתי בעניין מסוים, שלחתי אותו לרה"י. "תגיד לרה"י שאני שלחתי אותך ורק הוא יכול לענות במקרים כאלו". לא תאמינו אבל לא עבר חודש ורה"י הפסיק לשאול שאלות בשיעור שלי, להיפך, הוא הביא ראיות לדבריי (חרדים, חינוך)
הגאון רבי שלמה יהודה בארי - 'הינוקא', בשיעור חיזוק והכנה לחג הפסח, בעצרת התעוררות בבית המדרש 'משכן יצחק' בעיר אור יהודה, במלאת השלושים לפטירתה של האישה החשובה מרת חיה רחל אוחנונה ע"ה שהיתה ממייסדי העיר והלכה לעולמה בגיל 73 • צפו בשיעור המלא (חרדים)
מהוויכוח המעניין שהתנהל בין משה רבנו לעם ישראל מיד לאחר קריעת ים סוף, ומוזכר בפרשת שבוע, בשאלה האם לאסוף את הכסף והזהב שהמצרים השאירו שם או להתקדם הלאה, נוכל ללמוד תכונה יסודית שאם נדע להשתמש בה נכון, נראה שינוי דרמטי בקשרים המשפחתיים והחברתיים שלנו ובעיקר בתחושה האישית שלנו | שיעורו של המרצה הרב יואב אקריש (יהדות)