לרגל יום תשעה באב: הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ, אב"ד 'באר ישראל', מסר שיעורים מיוחדים שעסקו בעומק גלות החורבן ובדרכים לקירוב הלבבות בימים אלו – תוך דגש מיוחד על הוספת אהבת חינם ועזרה לזולת | צפו בדברים המעוררים (חרדים)
לרגל
יום פטירתו של הרב הנודע רבי חיים נאה
זצ"ל
שתאריך פטירתו חל בכ’ תמוז – כיכר השבת
עם שורות קצרות על דמותו הגדולה של רב
‘נודע בשיעורים’ שלאור פסיקתו הלכו רוב בתי ישראל |
על
מסירתו לדבר ה’ זו הלכה בארץ ובכל העולם
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“אורך
ימים בימינה"
(יהדות
ואקטואליה)
בלי פוליטיקאים ואנשי תרבות: מאות תלמידי ישיבות חב"ד מכל רחבי הארץ הקדישו את ימי 'בין הזמנים' בקיץ לסדרי לימוד, התוועדויות ופעילויות חסידיות ישיבתיות. גולת הכותרת: חסידים שחולקים זיכרונות אישיים מהרבי זי"ע • 'כיכר השבת' מגיש תיעוד מיוחד (עולם הישיבות)
ישיבת מכון מאיר מחוללת שינוי דרמטי בשיטת הלימוד שלה ועוברת משיעורים פרונטאליים לקבוצות לימוד מצומצמות. בתכנית: הכפלת מספר השיעורים, גיוס רבנים חדשים, קבוצות למידה קטנות לפי נושאים, ישיבה מעגלית, רב מלווה, ועוד. הרב דב ביגון ראש מכון מאיר: "שיטת הלימוד החדשה מאפשרת לתלמידים להיות חלק מהשיעור והופך את חוויית הלימוד למשמעותית, עמוקה ומעניינת יותר"
הרב עובדיה יוסף הביע דיעה נחרצת ותקיפה נגד שיעור החזו"א: "כל הרבנים האשכנזים אמרו לנהוג כמו בירושלים, אבל הוא נשאר בדעתו... אנחנו לא שומעים לו, ולנו יש את הרמב"ם... מה הוא ישנה לנו, הוא לא יודע מה זה דרהם, לא ידע, שיגיד לא ידעתי, אבל לבוא לכפות עלינו דיעה משובשת, דיעה לא נכונה"
ימים אחדים לפני התקדש החג, "כיכר השבת" שמח להציג שורת הקלטות משיעוריו של מרן הגר"ע יוסף שליט"א, נשיא מועצת חכמי התורה, העוסקים בחג החרות הקרב: דיני ערב פסח, ליל הסדר, לספר ביציאת מצרים ועוד. השיעורים מלווים במשלים ודוגמאות מאלפות (איצטלה)