המוסלמים השיעים ציינו לאחרונה ברחבי העולם את יום העשורא, יום אבל באמונה השיעית בו מתאספים גברים ברחובות ומכים את עצמם על מותו של אחד מנביאיהם | רחובות אירופה התמלאו בשבוע שעבר בגברים לבושים שחורים מכים את עצמם, תמונות של חמינאי נופפו במרכז ברלין | לראות ולא להאמין (בעולם)
למעלה משבעה עשורים של עוינות סונית, שהתחלפה בהסלמה שיעית רדיקלית מאז מהפכת 1979, מובילים אותנו כעת אל נקודת מפנה היסטורית המערערת את כל מוסכמות העבר | המציאות הנוכחית מציגה תמונה סוריאליסטית שבה דווקא מדינות סוניות, שעמדו בחזית המאבק נגד הריבונות היהודית מאז היווסדה, מוצאות עצמן פונות לישראל בבקשת סיוע מול הדרקון השיעי המאיים לבלוע אותן (מגזין כיכר)
בשבועיים האחרונים, העיניים בישראל וברחבי העולם נשואות לרפובליקה האסלאמית של איראן, ממלכת הרשע והטרור של העולם | עיקר המבט הוא ביטחוני ו/או מדיני, אך זוהי ההזדמנות להכיר מקרוב את המדינה הרחוקה שמופיעה אצלנו בחדשות מבוקר ועד ערב | כל מה שלא ידעתם על אויבתנו המושבעת (מגזין)
זמר לבנוני שיעי מהמוכרים ביותר בעולם הערבי נפרד הלילה מכל רכושו בלבנון לאחר שהופץ תיעוד שלו שבו כביכול צוחק על מותו של נסראללה שר"י | פעילי חיזבאללה שזעמו על דבריו הציתו את ביתו ובית הספר שבבעלותו | הזמר טוען להגנתו כי הסרטון נוצר בבינה מלאכותית (העולם הערבי)