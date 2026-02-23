כתב אישום הוגש נגד נער בן 13 שהצית בשבוע שעבר את שיערה של אישה בת 69 באוטובוס בנתניה | לפי האישום, במהלך הנסיעה הנער וחבריו דיברו בקול וקיללו, והוא הצית את שיערה של האישה לאחר שהיא העירה לו על כך | האישום מייחס לו ביצוע עבירות של הצתת אדם וניסיון לחבלה חמורה | במקביל, הפרקליטות ביקשה שהנער יועבר למוסד סגור "בשל מסוכנתו הרבה" (משטרה)
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